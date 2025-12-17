Départ ou prolongation, Neymar a fait son choix

En fin de contrat le 31 décembre prochain avec Santos, Neymar est resté très évasif sur son avenir en club après avoir participé au maintien de son club formateur en D1 brésilienne. Toutefois, une information venue du Brésil dévoile qu'il pourrait prolonger de six mois.

La carrière de Neymar est définitivement très particulière. Après une aventure en Arabie Saoudite complètement ratée, la superstar brésilienne est revenue dans son club formateur de Santos à l'hiver 2025. Un retour teinté d'un certain romantisme qui a connu beaucoup de bas, parfois des hauts. D'abord revenu en grandes pompes, il a connu quelques difficultés physiques qui l'ont empêché de participer à toutes les rencontres de la saison. Une nouvelle fois touché à quelques matchs de la fin du championnat, il a toutefois forcé son corps à tenir pour aider Santos à se maintenir. Pari réussi, avec 4 buts et 1 passe décisive lors des trois derniers matchs couperets de la saison. Maintenant que son club est assuré de rester en D1 la saison prochaine, Neymar fait l'objet de nombreuses spéculations sur son avenir.

Neymar Brésil • Âge 33 • Milieu

Neymar parti pour rester

En effet, l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain verra son contrat actuel avec Santos prendre fin le 31 décembre prochain. A partir de là, s'il n'a pas prolongé d'ici au nouvel an, il sera libre de négocier avec le club de son choix. Et si un retour en Europe a longtemps été évoqué afin de lui permettre de garder le rythme et de se donner une chance pour participer à la prochaine Coupe du monde avec la Seleçao de Carlo Ancelotti, il n'en est finalement rien. Selon les informations de Globe Esporte, tout porte à croire que Neymar va bel et bien prolonger son aventure à Santos.

Le Brésilien souhaite continuer l'aventure avec son club formateur car il estime que seule la continuité peut lui permettre d'obtenir son billet pour le Mondial avec la sélection auriverde. Avant l'officialisation potentielle, Santos et Neymar doivent encore régler des discussions autour des droits à l'image du joueur - par un paiement de 13 millions d'euros notamment. Aussi, il veut profiter de la coupure de l'intersaison pour se reposer et récupérer physiquement. De toute façon, « il n'y a aucune urgence », conclut le média sportif brésilien.