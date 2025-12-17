le barca colle une humiliation xxl a neymar iconsport 264592 0020 1 397952

Départ ou prolongation, Neymar a fait son choix

Foot Mondial17 déc. , 21:30
parQuentin Mallet
0
En fin de contrat le 31 décembre prochain avec Santos, Neymar est resté très évasif sur son avenir en club après avoir participé au maintien de son club formateur en D1 brésilienne. Toutefois, une information venue du Brésil dévoile qu'il pourrait prolonger de six mois.
La carrière de Neymar est définitivement très particulière. Après une aventure en Arabie Saoudite complètement ratée, la superstar brésilienne est revenue dans son club formateur de Santos à l'hiver 2025. Un retour teinté d'un certain romantisme qui a connu beaucoup de bas, parfois des hauts. D'abord revenu en grandes pompes, il a connu quelques difficultés physiques qui l'ont empêché de participer à toutes les rencontres de la saison. Une nouvelle fois touché à quelques matchs de la fin du championnat, il a toutefois forcé son corps à tenir pour aider Santos à se maintenir. Pari réussi, avec 4 buts et 1 passe décisive lors des trois derniers matchs couperets de la saison. Maintenant que son club est assuré de rester en D1 la saison prochaine, Neymar fait l'objet de nombreuses spéculations sur son avenir.
Neymar

Neymar

BrazilBrésil Âge 33 Milieu

Neymar parti pour rester

En effet, l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain verra son contrat actuel avec Santos prendre fin le 31 décembre prochain. A partir de là, s'il n'a pas prolongé d'ici au nouvel an, il sera libre de négocier avec le club de son choix. Et si un retour en Europe a longtemps été évoqué afin de lui permettre de garder le rythme et de se donner une chance pour participer à la prochaine Coupe du monde avec la Seleçao de Carlo Ancelotti, il n'en est finalement rien. Selon les informations de Globe Esporte, tout porte à croire que Neymar va bel et bien prolonger son aventure à Santos.
Le Brésilien souhaite continuer l'aventure avec son club formateur car il estime que seule la continuité peut lui permettre d'obtenir son billet pour le Mondial avec la sélection auriverde. Avant l'officialisation potentielle, Santos et Neymar doivent encore régler des discussions autour des droits à l'image du joueur - par un paiement de 13 millions d'euros notamment. Aussi, il veut profiter de la coupure de l'intersaison pour se reposer et récupérer physiquement. De toute façon, « il n'y a aucune urgence », conclut le média sportif brésilien.
0
Articles Recommandés
Abline Nanntes
FC Nantes

Nantes doit vendre son meilleur joueur pour se sauver

Mathys Detourbet
Mercato

Manchester City vient recruter en Ligue 2

ICONSPORT_280003_0100
Liga

Esp : Mbappé évite une grosse honte au Real

ICONSPORT_272416_0203
OM

La C1 ou la catastrophe, l'OM est dans le rouge

Fil Info

17 déc. , 23:30
Nantes doit vendre son meilleur joueur pour se sauver
17 déc. , 23:00
Manchester City vient recruter en Ligue 2
17 déc. , 22:56
Esp : Mbappé évite une grosse honte au Real
17 déc. , 22:30
La C1 ou la catastrophe, l'OM est dans le rouge
17 déc. , 22:27
Ang : Cherki envoie City en demi de la League Cup
17 déc. , 22:00
PSG : Le mur Safonov doit quitter le banc !
17 déc. , 21:00
OL : Endrick, « la direction du Real est furieuse »
17 déc. , 20:50
Safonov place le PSG sur le toit du monde

Derniers commentaires

PSG : Le mur Safonov doit quitter le banc !

Ce n'est pas envoyer un message de paix à tous les peuples anti-donbass je veux dire on s'acharne à ostraciser la Russie plus de participation aux JO plus d'hymne si c'est pour faire un héros russe je vois pas l'intérêt. Prenez exemple sur les basketteurs qui ont sacrifié Heurtel pour faire plaisir aux Américains, d'ailleurs ça a permis aux Américains de les battre en finale svp soyez cohérents.

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Paris a gagner qu une LDC c'est bien mais ils font pas partie des meilleurs, pour faire partie des meilleurs il faut avoir gagner au moins 5 LDC minimum, pour instant 5 clubs l on fait, le real, barca, Liverpool, bayern et Milan ac

La C1 ou la catastrophe, l'OM est dans le rouge

Chaque année L OM est en déficit, mais mc court a chaque année il met la main a la poche pour boucler les pertes , encore un article qui sert à rien

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Rires, si ça peut te consoler de te dire ça tu en as le droit, je te l'accorde car tu sembles au plus mal ce soir, rires. Moi je me rappellerai de la saison 2025 comme de la saison aux 6 trophées et j'en serai heureux toute ma vie, et oui.

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Non, comme pour les autres clubs, c'est sur l'année civile.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading