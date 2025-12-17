Le Barça arrête les frais avec Jules Koundé

Pas totalement convaincu par les prestations de Jules Koundé depuis le début de la saison, le FC Barcelone veut lui apporter un peu plus de concurrence au poste de latéral droit. Pour cela, la direction sportive catalane a les yeux rivés vers la Bundesliga.

Malgré son statut de joueur indéboulonnable qu'il s'est bâti pendant ses trois premières saisons au FC Barcelone , Jules Koundé est en train de perdre progressivement de l'importance aux yeux de son club. Que ce soit Hansi Flick ou Joan Laporta et Deco, tous estiment que l'international français ne joue pas à un niveau qui devrait être le sien depuis le début de la saison. Parfois mis de côté pour laisser Eric Garcia s'exprimer sur le flanc droit de la défense, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux peine à se montrer régulier.

J. Koundé France • Âge 27 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 16 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Jules Koundé inquiété ?

Ses performances actuelles forcent visiblement ses dirigeants à regarder ailleurs pour lui apporter de la concurrence. Une façon de le remobiliser ? En attendant, le Barça scrute le marché allemand pour trouver chaussure à son pied. Comme l'indique Sky Germany, le FC Barcelone étudie bien la possibilité de recruter un remplaçant à Jules Koundé. S'il n'est pas précisé si l'heureux élu arrivera en janvier ou à l'issue de la saison en cours, il est mentionné chez nos confrères outre-Rhin que Deco et Joan Laporta suivent de très près l'évolution de la situation de Julian Ryerson.

Le latéral droit norvégien de 28 ans, qui évolue actuellement au Borussia Dortmund, possède un profil qui correspond en tout point à ce que recherchent les décideurs blaugranas. On apprend aussi et surtout que des contacts préliminaires ont déjà été établis avec les représentants de celui qui a participé à 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Pour Jules Koundé, cette recherche active d'un nouveau latéral droit est sans aucun doute une raison supplémentaire de hisser son niveau de jeu. Surtout avec cette deuxième moitié de saison intense, suivie d'une Coupe du monde ô combien attendue.