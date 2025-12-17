Le Barça arrête les frais avec Jules Koundé

A jamais les premiers champion du MONDO !!!!!!!!!
Ca confirme que ce sont que des gros bourrins qui comptaient sur le hasard des penos
mais laisse le deja qu'il ne sait pas si il est lyonnais ou marseillais...
Grosses stats pour 27 matchs.... Je préfère 1000 fois cette rumeur à celle d' Abdelli.
Ça fait mal , hein, quand on ne gagne plus rien depuis tant d’années … 🤧🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨 Barcelona are exploring options to sign a deputy to compete for Jules Koundé's position. 🇫🇷🔵🔴 Borussia Dortmund’s Julian Ryerson matches the profile Barcelona’s hierarchy are looking for, with initial contacts already made with the player’s representatives. (Source: