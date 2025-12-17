officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290

Le Barça arrête les frais avec Jules Koundé

Liga17 déc. , 20:30
parQuentin Mallet
0
Pas totalement convaincu par les prestations de Jules Koundé depuis le début de la saison, le FC Barcelone veut lui apporter un peu plus de concurrence au poste de latéral droit. Pour cela, la direction sportive catalane a les yeux rivés vers la Bundesliga.
Malgré son statut de joueur indéboulonnable qu'il s'est bâti pendant ses trois premières saisons au FC Barcelone, Jules Koundé est en train de perdre progressivement de l'importance aux yeux de son club. Que ce soit Hansi Flick ou Joan Laporta et Deco, tous estiment que l'international français ne joue pas à un niveau qui devrait être le sien depuis le début de la saison. Parfois mis de côté pour laisser Eric Garcia s'exprimer sur le flanc droit de la défense, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux peine à se montrer régulier.
J. Koundé

J. Koundé

FranceFrance Âge 27 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs16
Buts1
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Jules Koundé inquiété ?

Ses performances actuelles forcent visiblement ses dirigeants à regarder ailleurs pour lui apporter de la concurrence. Une façon de le remobiliser ? En attendant, le Barça scrute le marché allemand pour trouver chaussure à son pied. Comme l'indique Sky Germany, le FC Barcelone étudie bien la possibilité de recruter un remplaçant à Jules Koundé. S'il n'est pas précisé si l'heureux élu arrivera en janvier ou à l'issue de la saison en cours, il est mentionné chez nos confrères outre-Rhin que Deco et Joan Laporta suivent de très près l'évolution de la situation de Julian Ryerson.
Le latéral droit norvégien de 28 ans, qui évolue actuellement au Borussia Dortmund, possède un profil qui correspond en tout point à ce que recherchent les décideurs blaugranas. On apprend aussi et surtout que des contacts préliminaires ont déjà été établis avec les représentants de celui qui a participé à 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Pour Jules Koundé, cette recherche active d'un nouveau latéral droit est sans aucun doute une raison supplémentaire de hisser son niveau de jeu. Surtout avec cette deuxième moitié de saison intense, suivie d'une Coupe du monde ô combien attendue.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271271_0135 (1)
OL

OL : Endrick, « la direction du Real est furieuse »

ICONSPORT_280158_0114
PSG

Safonov place le PSG sur le toit du monde

ICONSPORT_279153_0188
OM

OM : Benatia veut faire signer un défenseur de Ligue 1

Fil Info

17 déc. , 21:00
OL : Endrick, « la direction du Real est furieuse »
17 déc. , 20:50
Safonov place le PSG sur le toit du monde
17 déc. , 20:00
OM : Benatia veut faire signer un défenseur de Ligue 1
17 déc. , 19:40
Ces trois renforts boostent l'ambition de l'OL
17 déc. , 19:38
Un joueur historique de l'OL décède à 82 ans
17 déc. , 19:20
OM : De Zerbi reçoit trois magnifiques nouvelles
17 déc. , 19:00
Lens : Pierre Sage l’avoue, l’OL l’a traumatisé
17 déc. , 18:41
Encore un blessé pour le PSG !

Derniers commentaires

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

A jamais les premiers champion du MONDO !!!!!!!!!

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Ca confirme que ce sont que des gros bourrins qui comptaient sur le hasard des penos

Safonov place le PSG sur le toit du monde

mais laisse le deja qu'il ne sait pas si il est lyonnais ou marseillais...

OM : Balzaretti fonce sur un brillant latéral marocain

Grosses stats pour 27 matchs.... Je préfère 1000 fois cette rumeur à celle d' Abdelli.

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Ça fait mal , hein, quand on ne gagne plus rien depuis tant d’années … 🤧🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading