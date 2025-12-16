ICONSPORT_278179_0121

OM : Pavard en colère, coup de chaud à Marseille

OM16 déc. , 16:00
parCorentin Facy
1
Sur le banc face à l’Union Saint-Gilloise, Benjamin Pavard a démarré contre Monaco. Mais l’international français a été remplacé dès l’heure de jeu. Un traitement qui agace le joueur prêté à l’OM par l’Inter.
Après des débuts très réussis, Benjamin Pavard a connu une période de creux à l’Olympique de Marseille. Fautif contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions mais aussi face à Lens en Ligue 1, le joueur prêté par l’Inter Milan n’est plus indiscutable aux yeux de son entraîneur. A l’instar du capitaine Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard souffre de la concurrence avec des joueurs revenus en grande forme tels que Nayef Aguerd mais aussi Amir Murillo et Timothy Weah. Des éléments polyvalents qui permettent à l’entraîneur de l’OM de tester plusieurs formules en défense et parfois de se priver de certains joueurs que l’on pensait indiscutable.
Le traitement de Benjamin Pavard agace toutefois l’ancien Bavarois comme Stéphen Brun l’a remarqué après le changement opéré par Roberto De Zerbi à l’heure de jeu contre Monaco. « Ce sont toujours des bons signaux quand une équipe arrive à gagner des matchs  qu’il ne doit pas forcément gagner. L’OM ne m’a pas convaincu contre Monaco, à domicile au Vélodrome. Il y a un tiers du match seulement où Marseille est bon. A un moment du match, Monaco roule sur l’OM. Mais la conclusion, c’est que De Zerbi n’est pas acteur de la victoire » a lancé Stephen Brun en préambule avant de s'attarder sur le cas Pavard.
« Il s’en sort car Rulli est le meilleur gardien de Ligue 1 et que Greenwood est le meilleur joueur offensif du championnat. Tu gagnes parce que tu as deux joueurs au-dessus. Il y a aussi le dossier Pavard auquel il va falloir être attentif, car quand il sort à la 58e minute, il faut voir comment il a réagi sur le banc de touche. Il n’est pas content d’avoir été puni comme ça. Il va y avoir des dossiers à gérer » a analysé le consultant du Super Moscato Show sur RMC. Le torchon pourrait vite se mettre à brûler entre Benjamin Pavard et l’OM si la situation venait à s’éterniser. Au point que l’on peut déjà penser à la suite alors que Marseille dispose d’une option d’achat d’environ 15 millions d’euros en fin de saison pour acheter le défenseur français à l’Inter Milan.
1
Articles Recommandés
dembele 2030 le psg fait une offre pharaonesque iconsport 261406 0664 394294
Foot Mondial

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

ICONSPORT_271641_0177 (1)
OL

OL : Riolo dénonce ce procédé lamentable

ICONSPORT_112937_0011
TV

Beinsports double son offre et garde la Coupe de France

psg monaco le trophee des champions officiellement programme iconsport 185306 0435 385248
PSG

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Fil Info

16 déc. , 18:50
Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025
16 déc. , 18:30
OL : Riolo dénonce ce procédé lamentable
16 déc. , 18:00
Beinsports double son offre et garde la Coupe de France
16 déc. , 17:30
Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM
16 déc. , 17:00
L'OM s'épanouit au Vélodrome, Longoria est choqué
16 déc. , 16:30
OL : Perri est une catastrophe, Leeds regrette ses 16ME
16 déc. , 15:40
Real : Les 4 traîtres qui veulent la peau de Xabi Alonso
16 déc. , 15:20
Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Si tu en demandes 35 tu en auras 30... si tu en demandes 30 , tu en auras peut etre 25..... quoiqu'il en soit on est tres très loin des estimations des supporters qui le voyaient partir pour des sommes extravagante, 70M€ 100.... bref ridicule

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Allez Paris

Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation

c'est bien bravo Killian t une GM

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

La c4 et trophée des champions c est cadeaux pour des équipes comme lyon ou marseille pour ma part c est meme pas des trophées ....demain le PSG peut avoir 1 c1 , une c2 , une super coupe et 1 intercontinentale la vraie coupe du monde des clubs !!!! Incroyable avec aussi nos 13 titres et 16 cup...il manquera qu une c3 .😍😍😍😍😍

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Demain on peut etre a JAMAIS les premiers CHAMPION DU MONDE !!!😍😍😍😍 simply the best !!!!!😍😍😍😍 ( et quand on sait les anciens vainqueurs de ce trophée ça serait historique).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading