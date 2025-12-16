OM : Pavard en colère, coup de chaud à Marseille

Sur le banc face à l’Union Saint-Gilloise, Benjamin Pavard a démarré contre Monaco. Mais l’international français a été remplacé dès l’heure de jeu. Un traitement qui agace le joueur prêté à l’OM par l’Inter.

Après des débuts très réussis, Benjamin Pavard a connu une période de creux à l’Olympique de Marseille . Fautif contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions mais aussi face à Lens en Ligue 1 , le joueur prêté par l’Inter Milan n’est plus indiscutable aux yeux de son entraîneur. A l’instar du capitaine Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard souffre de la concurrence avec des joueurs revenus en grande forme tels que Nayef Aguerd mais aussi Amir Murillo et Timothy Weah. Des éléments polyvalents qui permettent à l’entraîneur de l’OM de tester plusieurs formules en défense et parfois de se priver de certains joueurs que l’on pensait indiscutable.

Le traitement de Benjamin Pavard agace toutefois l’ancien Bavarois comme Stéphen Brun l’a remarqué après le changement opéré par Roberto De Zerbi à l’heure de jeu contre Monaco. « Ce sont toujours des bons signaux quand une équipe arrive à gagner des matchs qu’il ne doit pas forcément gagner. L’OM ne m’a pas convaincu contre Monaco, à domicile au Vélodrome. Il y a un tiers du match seulement où Marseille est bon. A un moment du match, Monaco roule sur l’OM. Mais la conclusion, c’est que De Zerbi n’est pas acteur de la victoire » a lancé Stephen Brun en préambule avant de s'attarder sur le cas Pavard.

« Il s’en sort car Rulli est le meilleur gardien de Ligue 1 et que Greenwood est le meilleur joueur offensif du championnat. Tu gagnes parce que tu as deux joueurs au-dessus. Il y a aussi le dossier Pavard auquel il va falloir être attentif, car quand il sort à la 58e minute, il faut voir comment il a réagi sur le banc de touche. Il n’est pas content d’avoir été puni comme ça. Il va y avoir des dossiers à gérer » a analysé le consultant du Super Moscato Show sur RMC. Le torchon pourrait vite se mettre à brûler entre Benjamin Pavard et l’OM si la situation venait à s’éterniser. Au point que l’on peut déjà penser à la suite alors que Marseille dispose d’une option d’achat d’environ 15 millions d’euros en fin de saison pour acheter le défenseur français à l’Inter Milan.