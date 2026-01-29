OM : Benatia veut faire exploser le vestiaire !

Medhi Benatia n’a pas mâché ses mots après le fiasco de l’OM, lourdement battu à Bruges (3-0) et éliminé de la Ligue des Champions. Le directeur sportif olympien espère que ce revers aura des conséquences.

L’Olympique de Marseille avait toutes les cartes en mains pour se qualifier en barrages de Ligue des Champions mercredi soir. Lourdement battus 3-0 et ne profitant pas de résultats favorables sur les autres pelouses, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement été éliminés . Un énorme coup dur pour le projet olympien porté par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia. A la sortie de ce non-match total de l’OM en Belgique, le directeur sportif marocain n’a d’ailleurs pas mâché ses mots.

S’il espère que son équipe sera capable de réagir et de se remobiliser pour viser un titre en Coupe de France, Medhi Benatia croise surtout les doigts pour que cette défaite humiliante à Bruges ait des conséquences sur les joueurs et la mentalité du vestiaire. Un électrochoc est nécessaire aux yeux de l’ex-défenseur du Bayern Munich afin de sauver une saison déjà terminée dans l’esprit de nombreux supporters après le fiasco européen de mercredi soir.

« Comment faire pour que ça n’ait pas de conséquences sur la saison ? Moi je veux que ça ait des conséquences. J’espère qu’il y aura des conséquences. J’espère qu’entre eux (les joueurs) ils vont se poser les bonnes questions. C’est ce que j’attends. Je ne met pas tout le monde dans le même cas, certains ont mouillé le maillot et se sont battus. Moi j’attends les mecs un peu plus connectés, il y a des joueurs à 250 ou 300 matchs, j’espère qu’ils sont capables de se rendre compte qu’on a une saison encore à finir avec une coupe à aller chercher » a lâché le directeur sportif de l’OM au micro de RMC avant de conclure.

« Nos supporters méritent qu’on aille chercher ce trophée, c’est très important pour nous. Mais on va se pointer contre Rennes (en 8e de finale de Coupe de France), on ne sait pas quelle équipe (de l’OM) on va trouver. Moi je ne sais pas. Si c’est celle-là contre Rennes, on va en prendre cinq. Par contre si c’est l’équipe qui a joué contre Lens, on est capable de gagner et au tour suivant on regarde même pas le tirage car on est meilleur que l’équipe qui arrive. En vérité, on ne sait jamais » estime Medhi Benatia, usé et énervé de voir son équipe souffler le chaud et le froid d’un match à l’autre depuis le début de la saison. Un sentiment partagé par les supporters de l’OM, chez qui l’écoeurement prédominait mercredi soir après l’élimination précoce en Ligue des Champions.