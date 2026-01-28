OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

Les supporters de l’OM sont impitoyables avec Roberto De Zerbi après la défaite marseillaise à Bruges (3-0) synonyme d’élimination dès la phase régulière de la Ligue des Champions pour le club phocéen.

L’Olympique de Marseille est tombé de très haut ce mercredi soir. 19e avant cette 8e journée de Ligue des Champions , le club olympien s’est lourdement incliné à Bruges (3-0). Inexistants, les coéquipiers de Leonardo Balerdi ont complètement pris l’eau en Belgique. Malgré cette défaite, l’OM aurait pu se qualifier pour les barrages de la C1… ce qui n’a finalement pas été le cas, la faute à un but du Benfica Lisbonne dans le temps additionnel contre le Real Madrid.

Chez les supporters marseillais, l’écoeurement et l’énervement prédominent après cette sombre soirée, qui voit l’OM sortir de la coupe d’Europe. Roberto De Zerbi en prend notamment pour son grade. « On comprend rien, les joueurs non plus. Ça en dit long… », « Cette défaite est entièrement celle de Roberto De Zerbi. 100% pour lui. 532eme compo différente depuis le début de la saison, à un moment donné, faut arrêter », « Je voudrais rassurer De Zerbi on se moquerait aussi de l'OM s'il était français » peut-on lire. D’autres avis sur X sont plus extrémistes puisque de nombreux supporters olympiens réclament tout simplement le départ de l’entraîneur italien après cet immense fiasco européen.

« De Zerbi qui change de compo toutes les 3 secondes. Les joueurs qui ne savent plus trop où ils jouent. Les deux bûcherons au milieu présents pour « sécuriser » mais qui ne sont pas des joueurs de foot. La honte ! Roberto, on attend ta démission, merci », « J'espère que De Zerbi pose sa démission demain matin » ou encore « Mdr c'est démission ce soir De Zerbi » et « Je te hais De Zerbi, sache-le. 2 ans que tu es là, 0 automatisme » peut-on lire sur les réseaux sociaux.