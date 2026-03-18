Le PSG annonce un gros coup dur pour Barcola

entorse ligamentaire sévère » pour son joueur « indisponible ces prochaines semaines ». Touché à la cheville droite lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Chelsea (victoire 0-3) mardi, Bradley Barcola souffre d’une blessure assez grave. L’ailier du Paris Saint-Germain , qui a quitté Stamford Bridge avec une botte orthopédique, a passé des examens ce mercredi. Résultat, le club de la capitale annonce une «» pour son joueur «».

La durée d’absence n’est pas très précise. Mais selon L’Equipe, l’ancien Lyonnais sera indisponible pendant un mois. L’international français doit donc déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, mais aussi pour le quart de finale de la Ligue des Champions (7-8 et 14-15 avril) face à Liverpool ou Galatasaray. Compte tenu de la forme de Bradley Barcola, c’est un gros coup dur pour les Parisiens.