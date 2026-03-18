Barcola

Le PSG annonce un gros coup dur pour Barcola

PSG18 mars , 18:40
parEric Bethsy
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Touché à la cheville droite lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Chelsea (victoire 0-3) mardi, Bradley Barcola souffre d’une blessure assez grave. L’ailier du Paris Saint-Germain, qui a quitté Stamford Bridge avec une botte orthopédique, a passé des examens ce mercredi. Résultat, le club de la capitale annonce une « entorse ligamentaire sévère » pour son joueur « indisponible ces prochaines semaines ».
La durée d’absence n’est pas très précise. Mais selon L’Equipe, l’ancien Lyonnais sera indisponible pendant un mois. L’international français doit donc déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, mais aussi pour le quart de finale de la Ligue des Champions (7-8 et 14-15 avril) face à Liverpool ou Galatasaray. Compte tenu de la forme de Bradley Barcola, c’est un gros coup dur pour les Parisiens.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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