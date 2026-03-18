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OL : La patronne du Celta Vigo arrive la peur au ventre

OL18 mars , 19:20
parCorentin Facy
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Le niveau de risque autour du match entre l’OL et le Celta Vigo a été relevé à 3 sur 5 par l’UEFA ainsi que par la préfecture du Rhône après les incidents entre les supporters des deux équipes au match aller en Espagne.
L’Olympique Lyonnais affronte le Celta Vigo avec la ferme intention de retrouver une place en quart de finale de coupe d’Europe, jeudi à 18h45. Un match sous haute tension puisque tout reste à faire après le 1-1 du match aller. Sur le terrain comme en dehors, l’électricité sera au rendez-vous. Espérons toutefois que dans les tribunes, aucun débordement ne sera à signaler. La vigilance est totale sur ce point. La preuve, l’UEFA et la préfecture du Rhône ont relevé à 3 sur 5 le niveau de risque entourant la rencontre sur le plan de la sécurité en raison des incidents qui ont éclaté entre les supporters français et espagnols au match aller.
La patronne du Celta Vigo Marián Mouriño a justement évoqué pour Marca cette situation tendue. Elle espère que tout se passera pour le mieux en France alors que 3.000 supporters du Celta sont attendus dans le Rhône jeudi. « Je suis très heureuse et impatiente. Près de 3 000 supporters du Celta font le déplacement. C'est formidable, et nous partons avec un peu de stress et une forte envie de gagner. Nous espérons un beau match, sans incident, et que tout le monde se comporte bien. Nous allons prendre du plaisir à jouer au football » a expliqué la présidente du club espagnol avant de conclure.
Nous partons à Lyon avec un peu de stress 
- Marián Mouriño, présidente du Celta Vigo
« Dans chaque compétition, nous avons évolué sur des terrains très difficiles, face à des équipes très coriaces et des supporters très passionnés, et nous avons su les surmonter » estime Marián Mouriño, qui espère que son équipe sera capable de reproduire une performance similaire à celle du match aller pour se qualifier à Lyon et ainsi accéder aux quarts de finale de l’Europa League. Le Celta Vigo est toutefois prévenu, Paulo Fonseca a récupéré de précieux atouts dans sa manche pour ce match retour. L’entraîneur portugais de l’OL peut en effet compter sur les retours de Pavel Sulc, d’Afonso Moreira et de Malick Fofana. Trois joueurs capables de faire la différence en entrant en jeu, même s’ils ne sont pas encore prêts à disputer 90 minutes comme l’a confié l’entraîneur lyonnais face à la presse.
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Espérons que cet empaffé de Fonseca et son QI à 1 chiffre, ses lectures de match catastrophiques et sa gestion d'effectif qui l'est tout autant ne viennent pas à les cramer une nouvelle fois et les exposer à de nouvelles blessures. On se demande bien pourquoi ce pitre de Fonseca a donné le feu vert au départ de Gomez et de Molebe qui dans le contexte actuel aurait fait beaucoup de bien dans la rotation comme d'autres d'ailleurs sur le banc qui méritaient bien plus de temps de jeu..Il y a pas une chose qu'il ne fait pas à l'envers ce farfelu frileux jusqu'à la moelle qui sabote une nouvelle fois notre fin de saison. En vrai on a même de la chance de ne pas avoir plus de blessés quand on voit la gestion d'effectif catastrophique de Fonseca, il y a que les fan boys et autres petits caniches comme sweet7812 et ses acolytes qui pensent que c'est juste la faute à pas de chance

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