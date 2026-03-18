OL : La patronne du Celta Vigo arrive la peur au ventre

Le niveau de risque autour du match entre l’OL et le Celta Vigo a été relevé à 3 sur 5 par l’UEFA ainsi que par la préfecture du Rhône après les incidents entre les supporters des deux équipes au match aller en Espagne.

L’Olympique Lyonnais affronte le Celta Vigo avec la ferme intention de retrouver une place en quart de finale de coupe d’Europe, jeudi à 18h45. Un match sous haute tension puisque tout reste à faire après le 1-1 du match aller. Sur le terrain comme en dehors, l’électricité sera au rendez-vous. Espérons toutefois que dans les tribunes, aucun débordement ne sera à signaler. La vigilance est totale sur ce point. La preuve, l’UEFA et la préfecture du Rhône ont relevé à 3 sur 5 le niveau de risque entourant la rencontre sur le plan de la sécurité en raison des incidents qui ont éclaté entre les supporters français et espagnols au match aller.

La patronne du Celta Vigo Marián Mouriño a justement évoqué pour Marca cette situation tendue. Elle espère que tout se passera pour le mieux en France alors que 3.000 supporters du Celta sont attendus dans le Rhône jeudi. « Je suis très heureuse et impatiente. Près de 3 000 supporters du Celta font le déplacement. C'est formidable, et nous partons avec un peu de stress et une forte envie de gagner. Nous espérons un beau match, sans incident, et que tout le monde se comporte bien. Nous allons prendre du plaisir à jouer au football » a expliqué la présidente du club espagnol avant de conclure.

Nous partons à Lyon avec un peu de stress - Marián Mouriño, présidente du Celta Vigo