Lens et Newcastle négocient un transfert à 40 millions d'euros

Auteur d’une excellente saison avec le RC Lens, Robin Risser est très apprécié en Angleterre. Newcastle pourrait rapidement se positionner pour recruter l’ancien gardien de Strasbourg.

Deuxième de Ligue 1 avec seulement un point de retard sur le Paris Saint-Germain, le RC Lens réalise une saison historique. Les Sang et Or le doivent à leur entraîneur Pierre Sage et à un collectif épatant. Certaines individualités sortent néanmoins du lot et parmi elles, le nom de Robin Risser ressort rapidement. L’ancien gardien de Strasbourg s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 au point de faire partie des outsiders pour intégrer la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.

Il n’y a pas que le sélectionneur des Bleus qui a flashé sur Robin Risser. D’après les informations de Sky Sport, la Premier League a aussi les yeux rivés sur le portier lensois. Newcastle est notamment très intéressé et a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour Robin Risser. A ce stade, aucune offre ferme n’a été transmise à Lens. Mais le club nordiste, qui a massivement vendu depuis deux ans, a déjà fait passer le message que personne n’était intransférable et que Risser ne serait pas retenu en cas de grosse proposition. Le journaliste Sacha Tavolieri croit savoir que Lens réclame entre 30 et 40 millions d’euros pour vendre son gardien de 21 ans.

Newcastle vise Robin Risser

Une somme importante mais qui est évidemment dans les cordes de Newcastle, dirigé par l’Arabie Saoudite et qui souhaite s’offrir un gardien à fort potentiel pour les années à venir. De son côté, Pierre Sage sait qu’il récupèrera Hervé Koffi la saison prochaine, qui brille avec une saison tout simplement XXL à Angers. Ce qui pourrait favoriser un départ de Robin Risser en cas de grosse offre. La situation sera en tout cas à suivre de près mais nul doute que les supporters des Sang et Or aimeraient garder leur gardien titulaire la saison prochaine pour disputer la Ligue des Champions.