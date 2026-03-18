OM : Greenwood fixe une condition pour rester

Malgré les difficultés de l’OM, Mason Greenwood ne connaît pas la crise. L’attaquant anglais est toujours aussi performant et se retrouve ciblé par l’Atlético et la Juve. Mais rien ne dit pour l’instant qu’il quittera Marseille.

Irrégulier et parfois trop individualiste la saison dernière, Mason Greenwood a gommé certains aspects négatifs de son jeu ces derniers mois. L’attaquant anglais est plus décisif que jamais et porte une fois de plus l’Olympique de Marseille, y compris lorsque le bateau tangue comme c’est le cas depuis quelques semaines. Il n’est donc pas surprenant de voir l’attaquant anglais de 24 ans se retrouver dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Ces derniers jours, la Juventus Turin et l’Atlético de Madrid sont cités comme les deux grands favoris à la signature de Mason Greenwood l’été prochain.

En cas de transfert, l’Olympique de Marseille souhaite récupérer plus de 50 millions d’euros dans la transaction. Mais pour l’instant, le numéro 10 de l’OM n’est pas encore parti. Selon le journaliste Ekrem Konur, l’avenir de Mason Greenwood dépend avant tout de la Ligue des Champions. Par exemple, il est inenvisageable pour le talentueux gaucher de rejoindre la Juventus Turin si les Bianconeri ne se qualifient pas en C1. Or pour l’instant, l’équipe de Luciano Spalletti n’est pas dans la zone qualificative puisqu’elle se trouve sixième de Série A.

La Ligue des Champions priorité de Greenwood

Autrement dit, Mason Greenwood pourrait tout à fait envisager de rester à l’Olympique de Marseille dans le cas où le club phocéen, lui, serait directement qualifié en Ligue des Champions. Et c’est le cas pour l’instant avec une solide troisième place en Ligue 1 , avec deux points d’avance sur l’Olympique Lyonnais. Reste à gérer pour l’OM l’intérêt de l’Atlético de Madrid. Pour le coup, les Colchoneros sont eux aussi certains de disputer la C1 l’an prochain.

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Dans le cas où les Madrilènes viendraient à poser près de 100 millions d’euros sur la table, comme cela est évoqué en Espagne, difficile de voir l’OM s’opposer à un potentiel départ de Mason Greenwood. L’Anglais pourrait en plus retrouver un championnat qu’il connaît bien, la Liga, où il a joué lors de son prêt à Getafe en 2023-2024. La menace turinoise est en tout cas moins forte que celle incarnée par l’Atlético pour le moment et à Marseille, on estime que toutes les options sont encore possibles pour l’avenir de Greenwood. Y compris celle de voir le meilleur buteur de Ligue 1 rester une troisième année en France.