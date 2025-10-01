ICONSPORT_271638_0377
Medhi Benatia

OM : Benatia rétablit une vérité sur le mercato

OM01 oct. , 23:30
parCorentin Facy
L’OM a réalisé une très belle opération en s’offrant Nayef Aguerd en fin de mercato. Un renfort ardemment souhaité par son compatriote et directeur sportif marseillais Medhi Benatia… mais pas uniquement. 
Désireux de renforcer sa défense lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille a enchaîné les recrues dans ce secteur de jeu. Le club phocéen a fait venir Emerson, Facundo Medina, Timothy Weah, Benjamin Pavard ou encore CJ Egan-Riley. Cerise sur le gâteau, les dirigeants de l’OM ont également bouclé la signature de Nayef Aguerd à quelques heures de la fin du mercato. Marseille a mis les moyens pour recruter l’international marocain en payant 23 millions d’euros à West Ham. Mais pour l’heure, le club phocéen ne regrette pas cet investissement tant l’ancien Rennais, également passé par la Real Sociedad, s’impose déjà comme le taulier de la défense olympienne.
Après la victoire face à l’Ajax en Ligue des Champions, le directeur sportif Medhi Benatia est revenu sur le recrutement de son compatriote. L’occasion pour le dirigeant olympien de rappeler que ce n’est pas lui qui a insisté en interne pour recruter Nayef Aguerd mais bien Roberto De Zerbi, lequel avait fait de l’ancien joueur de West Ham son choix n°1 en défense centrale très tôt durant l’été. « Ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est que c’est le coach qui le voulait ! » a précisé Medhi Benatia avant de poursuivre.
« Les négociations ont été longues, mais on le suivait depuis un moment. C’est un joueur de niveau international » se félicite le directeur sportif olympien, puis de conclure. « Il s’est adapté rapidement et communique dans plusieurs langues, il parle français, anglais et espagnol, c’est important. Il apporte du calme et de la sérénité, que ce soit dans la relance ou dans les replis. Pour moi, en plus d’être un très bon joueur, c’est un leader » analyse Medhi Benatia, ravi de compter un tel joueur dans son effectif. Les supporters olympiens et Roberto De Zerbi, à l’origine de sa venue, aussi.
Derniers commentaires

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Et pourtant Marseille a battu la même équipe

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Le karma s'est chargé d'eux

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Paris is magic !!!!

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Très bonne celle là, d'ailleurs ça s'est encore vérifié ce soir 😂🤣😂

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

but csc de marquinhos^^

