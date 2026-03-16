OM : Benatia boucle une arrivée à 8 ME

L’OM aura du travail l’été prochain sur le marché des transferts. Parmi les dossiers que devra régler le club olympien figure celui d’Hamed Junior Traoré.

L’Olympique de Marseille espère finir cette saison en trombe. Les Phocéens veulent valider leur présence en Ligue des champions afin d’afficher de belles ambitions cet été sur le marché des transferts. Parmi les dossiers chauds pour l’ OM : savoir quelles options d’achat doivent être levées ou non… Et Marseille devrait, selon toute vraisemblance, lever celle d’Hamed Junior Traoré, même si le joueur ivoirien n’est pas forcément un titulaire dans la cité phocéenne.

Traoré, l'OM va faire le job

Selon des informations relayées par La Provence, l’OM va en effet lever l’option d’achat du joueur prêté par Bournemouth. Cette dernière est estimée à 8 millions d’euros et est quasiment obligatoire si certaines conditions sportives sont remplies. C'est apparemment le cas actuellement. Une bonne nouvelle pour Traoré, qui pourra ainsi envisager l’avenir avec plus de sérénité.

Surtout si Habib Beye reste l’an prochain sur le banc du club phocéen. Depuis le début de la saison, le natif d’Abidjan a pris part à 14 matchs. Il pourrait avoir un rôle à jouer dans les prochaines semaines, alors que Beye souhaite instaurer une véritable méritocratie à Marseille.

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Le temps n’est de toute façon plus aux calculs à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen doit absolument poursuivre sa bonne dynamique après une série de trois victoires consécutives en Ligue 1. La concurrence reste en effet très pressante derrière au classement et le moindre faux pas pourrait coûter cher dans la course aux places européennes.

Lors des deux prochaines journées de championnat, l’OM sera opposé au LOSC puis à l’AS Monaco. Deux chocs importants face à des concurrents directs qui devront être parfaitement négociés par les hommes d’Habib Beye. Dans ce sprint final, les pensionnaires du Stade Vélodrome auront besoin de toutes leurs forces vives pour continuer sur leur lancée et atteindre leurs objectifs.