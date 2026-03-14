Avion en panne et départ à 2h30 : Le calvaire de l'AJA à Marseille

Auxerre a affiché un beau visage à Marseille vendredi soir, s’inclinant d’un seul but dans le dernier quart d’heure. Une défaite difficile à digérer pour les Bourguignons, qui ont en plus vécu un calvaire pour rentrer chez eux.

En déplacement au Vélodrome vendredi soir, l’AJ Auxerre est reparti frustré de Marseille . Les hommes de Christophe Pélissier ne sont pas passés loin d’arracher le match nul puisque l’OM a ouvert le score dans le dernier quart d’heure grâce à Amine Gouiri après avoir été longtemps inoffensif. La défaite avait donc un goût amer pour l’AJA, qui a en plus vécu un véritable calvaire… après la rencontre. Alors que toute la délégation bourguignonne s’était rendue à l’aéroport pour rentrer à Auxerre, Christophe Pélissier et ses joueurs ont appris une très mauvaise nouvelle.