Benatia explose contre les joueurs
Medhi Benatia s'emporte

OM : Benatia attaqué pour son imitation de Nasser Al-Khelaifi

OM22 avr. , 18:30
parClaude Dautel
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Le directeur du football de l'OM va partir en fin de saison, mais la gestion de Medhi Benatia fait l'objet de nombreuses critiques. Notamment dans la relation qu'il entretient avec certains joueurs du club phocéen.
Quelques mois après Pablo Longoria, Medhi Benatia va donc quitter l'Olympique de Marseille. Sa vraie-fausse démission a laissé des traces, et certains médias pensent même que cela a déstabilisé le vestiaire, personne ne comprenant plus rien à la situation. Pour Florent Gautreau, journaliste de l'After Foot sur RMC, si l'ancien international marocain peut être critiqué, c'est surtout dans sa relation au quotidien avec les joueurs de l'OM. Pour notre confrère, Medhi Benatia a parfois été trop proche de certains footballeurs marseillais, une erreur que Nasser Al-Khelaifi a commise à une époque au Paris Saint-Germain. Une proximité qui a à la fois court-circuité la relation entraîneur-joueur, mais qui a aussi engendré une proximité probablement fictive et jamais positive pour le club.

OM-PSG, même combat sur le plan relationnel

Au micro de RMC, Florent Gautreau a fait la comparaison entre Medhi Benatia et le patron du Paris Saint-Germain, coupables selon lui de ne pas avoir imposé une barrière entre certains joueurs, devenus des chouchous, et eux. « Dans le type de management que Benatia a voulu imposer à l’OM, y compris dans la trop grande proximité avec certains joueurs, il y a eu une erreur, car les joueurs, eux, n'en ont rien à faire. Ils en ont profité, puis maintenant que ça se passe mal, ils veulent se barrer, explique le journaliste, qui a déjà vu cela au PSG. Nasser Al-Khelaifi avait voulu expérimenter la même chose au PSG avec Thiago Silva et consorts. Et bien Medhi Benatia a appris que cette relation avec certains joueurs, par exemple avec Adrien Rabiot, dont il était très proche et qu’il a finalement viré, était une erreur. Ce n’est pas comme cela que ça se passe. »
Au moment où l'Olympique de Marseille doit resserrer les rangs pour essayer de revenir vers le podium de la Ligue 1, le directeur du football est forcément la cible des critiques. Surtout depuis son coup de gueule à Lorient, alors qu'il a reconnu qu'il ne voulait plus du tout s'exprimer dans les médias. Une sortie qui l'a remis au milieu de l'échiquier, et pas réellement dans une position avantageuse. Désormais, il va falloir attendre ce week-end, et le résultat du match OM-Nice pour savoir si la méthode Benatia en matière de méthode d'entraînement a porté ses fruits.
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Derniers commentaires

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une semaine entre la plainte et le jugement? il a un pote juge au Brésil Johnny

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Du site... je ne crois pas... mais plus intelligent que toi... au vu de ce que tu dis... tout le monde peut le penser. ^^

PSG : Luis Enrique a un énorme doute et c'est rare

L annee prochaine on prend bouaddi et manu koné au milieu et en def tati de nantes et ordonez et affaire réglée . ( alvarez pour l attaque ).

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

tu as raison tu es trop intelligent pour être sur ce site!!! Tu devrais d'ailleurs dégager ça ferais du bien a du monde^^

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Quand je vois ce sondage... j'imagine bien les supporters du PSG et ceux de l'OM cliquer sur "Oui". Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
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3
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54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
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3729107123844-6
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343097142640-14
14
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153036212766-39

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