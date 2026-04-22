OM : Benatia attaqué pour son imitation de Nasser Al-Khelaifi

Le directeur du football de l'OM va partir en fin de saison, mais la gestion de Medhi Benatia fait l'objet de nombreuses critiques. Notamment dans la relation qu'il entretient avec certains joueurs du club phocéen.

Quelques mois après Pablo Longoria, Medhi Benatia va donc quitter l'Olympique de Marseille. Sa vraie-fausse démission a laissé des traces, et certains médias pensent même que cela a déstabilisé le vestiaire, personne ne comprenant plus rien à la situation. Pour Florent Gautreau, journaliste de l'After Foot sur RMC, si l'ancien international marocain peut être critiqué, c'est surtout dans sa relation au quotidien avec les joueurs de l'OM. Pour notre confrère, Medhi Benatia a parfois été trop proche de certains footballeurs marseillais, une erreur que Nasser Al-Khelaifi a commise à une époque au Paris Saint-Germain. Une proximité qui a à la fois court-circuité la relation entraîneur-joueur, mais qui a aussi engendré une proximité probablement fictive et jamais positive pour le club.

OM-PSG, même combat sur le plan relationnel

Dans le type de management que Benatia a voulu imposer à l’OM, y compris dans la trop grande proximité avec certains joueurs, il y a eu une erreur, car les joueurs, eux, n'en ont rien à faire. Ils en ont profité, puis maintenant que ça se passe mal, ils veulent se barrer, explique le journaliste, qui a déjà vu cela au . Nasser Al-Khelaifi avait voulu expérimenter la même chose au PSG avec Thiago Silva et consorts. Et bien Medhi Benatia a appris que cette relation avec certains joueurs, par exemple avec Adrien Rabiot, dont il était très proche et qu’il a finalement viré, était une erreur. Ce n’est pas comme cela que ça se passe. » Au micro de RMC, Florent Gautreau a fait la comparaison entre Medhi Benatia et le patron du Paris Saint-Germain, coupables selon lui de ne pas avoir imposé une barrière entre certains joueurs, devenus des chouchous, et eux. «explique le journaliste, qui a déjà vu cela au PSG