OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?

Absent contre l'Ajax, Leonardo Balerdi souffre sur le plan musculaire. Le capitaine de l'OM a repris l'entraînement collectif ce vendredi mais pas sûr que cela suffise pour être aligné à Metz samedi.

Les Argentins de Marseille ne sont pas à la fête cette semaine. Facundo Medina s'est blessé à la cheville contre l'Ajax mardi soir et manquera les deux prochains mois de compétition avec l' OM . Son compère de la défense Leonardo Balerdi a lui aussi souffert sur le plan physique. Il s'est plaint d'une gêne musculaire avant le match de Ligue des champions qu'il a finalement regardé depuis le banc de touche. Son retour était espéré pour le déplacement à Metz samedi mais il apparaît de plus en plus compromis.

Aucun risque ne sera pris avec Balerdi

En effet, comme l'indique L'Equipe, le capitaine phocéen n'a repris l'entraînement collectif que ce vendredi. Cette séance n'a pas rassuré le staff marseillais selon le quotidien sportif. Balerdi était toujours gêné sur le plan musculaire et reste incertain pour Metz-OM samedi après-midi. Roberto de Zerbi va réfléchir dans les prochaines heures et se donne jusqu'au dernier moment pour coucher le nom du défenseur dans le onze titulaire. L'entraîneur italien ne prendra aucun risque concernant son capitaine. Avec Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley à disposition, l'Olympique de Marseille peut gérer convenablement sa charnière centrale.