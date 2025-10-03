ICONSPORT_271946_0229

OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?

OM03 oct. , 21:20
parMehdi Lunay
1
Absent contre l'Ajax, Leonardo Balerdi souffre sur le plan musculaire. Le capitaine de l'OM a repris l'entraînement collectif ce vendredi mais pas sûr que cela suffise pour être aligné à Metz samedi.
Les Argentins de Marseille ne sont pas à la fête cette semaine. Facundo Medina s'est blessé à la cheville contre l'Ajax mardi soir et manquera les deux prochains mois de compétition avec l'OM. Son compère de la défense Leonardo Balerdi a lui aussi souffert sur le plan physique. Il s'est plaint d'une gêne musculaire avant le match de Ligue des champions qu'il a finalement regardé depuis le banc de touche. Son retour était espéré pour le déplacement à Metz samedi mais il apparaît de plus en plus compromis.

Aucun risque ne sera pris avec Balerdi

En effet, comme l'indique L'Equipe, le capitaine phocéen n'a repris l'entraînement collectif que ce vendredi. Cette séance n'a pas rassuré le staff marseillais selon le quotidien sportif. Balerdi était toujours gêné sur le plan musculaire et reste incertain pour Metz-OM samedi après-midi. Roberto de Zerbi va réfléchir dans les prochaines heures et se donne jusqu'au dernier moment pour coucher le nom du défenseur dans le onze titulaire. L'entraîneur italien ne prendra aucun risque concernant son capitaine. Avec Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley à disposition, l'Olympique de Marseille peut gérer convenablement sa charnière centrale.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_256763_0498
OL

OL : L’Ajax a fait une belle boulette avec Tagliafico

ICONSPORT_244531_0016
FC Nantes

L'OM ferme la porte, Nantes trouve son bonheur à Lens

ICONSPORT_272593_0010
PSG

PSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'Espagne

magic fans et green angels fixent un rassemblement le 29 mars iconsport 067447 0041 390000
ASSE

ASSE : Les Stéphanois se sentent lésés en Ligue 2

Fil Info

21:40
OL : L’Ajax a fait une belle boulette avec Tagliafico
21:00
L'OM ferme la porte, Nantes trouve son bonheur à Lens
20:30
PSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'Espagne
20:10
ASSE : Les Stéphanois se sentent lésés en Ligue 2
20:01
Paris FC - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:50
PSG : La date du retour de Dembélé dévoilée
19:30
Le Portugal après la France, le PSG pique sa crise
19:00
La DNCG envoie ce club dans l’histoire
18:40
Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté

Derniers commentaires

PSG : La date du retour de Dembélé dévoilée

Qu'i prenne son temps, le "enfants" font le job en attendant son retour à la compétition... ;o)

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

C est quoi sans le gaz alors ? 🤣

OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?

Balerdi, Medina et Kondo, cela fait 3 absents donc d après la logique des mauvais perdant cela signifie une équipe B 🤣

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Vu la rage qu'il a, il serait parfait a marseille

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Les minots c'est en 2006, je le sais car j'y étais, et oui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading