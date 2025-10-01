L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

Mauvaise nouvelle pour l’OM et pour son défenseur argentin Facundo Medina. Sorti sur blessure face à l’Ajax Amsterdam mardi en Ligue des Champions, l’ancien Lensois sera absent deux mois.

C’est un réel coup dur pour l’Olympique de Marseille alors que les matchs vont continuer de s’enchaîner à un rythme effréné jusqu’à Noël. Titulaire face à l’Ajax Amsterdam mardi en Ligue des Champions et contraint de céder sa place à CJ Egan-Riley avant la mi-temps, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite. Dans un communiqué médical publié ce mercredi, le club phocéen informe d’une absence d’environ deux mois pour l’international argentin.

« Blessé lors de la rencontre face à l'Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains » écrit le club phocéen sur son site internet. Heureusement armé dans le secteur défensif avec les recrutements d’Aguerd, Pavard, Emerson, Egan-Riley ou encore Emerson en plus de compter sur des joueurs tels que Murillo et Balerdi, l’OM perd tout de même un joueur important de sa rotation.

Une solution en moins pour De Zerbi en défense

Un coup dur pour Roberto De Zerbi d’autant que l’ancien Lensois, en difficulté depuis le début de la saison, avait réalisé une première demi-heure parfaite contre l’Ajax mardi avant de céder sa place sur blessure.