Le Havre : Mathieu Bodmer démissionne

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Tu n'as même pas compris que ce soir la pression était trop forte pour les joueurs. Des joueurs qui n'ont pas l'expérience de Corentin Tolisso. C'est une équipe ou les joueurs se sont connus pour la plupart que cette saison. Déjà... pour fédérer un groupe dont les joueurs ne se connaissent pas bien et finir 4ème du Championnat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Paulo Fonseca est très fort pour avoir réalisé une telle saison avec cette équipe.