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Le Havre : Mathieu Bodmer démissionne

Le Havre18 mai , 00:30
parGuillaume Conte
0
Après avoir réussi à maintenir Le Havre en Ligue 1 en construisant un effectif capable d’arriver à ce niveau sans le moindre moyen financier, Mathieu Bodmer, très courtisé en vue de cet été, a démissionné de son poste de directeur sportif du club doyen. Quatre ans après son arrivée, il laisse le HAC dans l’élite, et trouvera sans nul doute un nouveau projet après son départ assez fracassant. « Il n’y aura pas de suite malheureusement. J’ai décidé d’arrêter. Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne », a déclaré l’ancien meneur de jeu, qui est parfois annoncé pour aider le SM Caen à remonter à un niveau plus conforme aux attentes.
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OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Tu n'as même pas compris que ce soir la pression était trop forte pour les joueurs. Des joueurs qui n'ont pas l'expérience de Corentin Tolisso. C'est une équipe ou les joueurs se sont connus pour la plupart que cette saison. Déjà... pour fédérer un groupe dont les joueurs ne se connaissent pas bien et finir 4ème du Championnat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Paulo Fonseca est très fort pour avoir réalisé une telle saison avec cette équipe.

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Mais bon.. à partir du moment ou Bruno Génésio était parti... c'est là qu'ont commençé les problèmes pour l'OL. Voilà pourquoi il faut apprendre de ses erreurs. C'est pour cela qu'il faut garder Paulo Fonseca.

L’OM en Europa League, ils sont heureux

Mdr

L'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidente

prendre une valise avant de partir en vacances, rien d'anormal après tout. c'est contre Toulouse qu'on se chie dessus, Lens était trop fort cette année. Sage est un entraîneur de premier plan. Fonseca est un bon entraineur même si je persiste à penser qu'il est meilleur quand il n'est pas au bord du terrain. Bravo les gônes, on est pas passé loin mais ça reste une très belle saison. des révélations et des belles surprises, un énorme Tolisso, une belle série et surtout un classement inespéré en début de saison. il faut bâtir l'avenir humblement et patiemment en se servant de ça.

L'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidente

Il a totalement raison. Il n'y avait plus rien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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