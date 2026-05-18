Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

L1 : Pas de podium pour l'OL, la C3 pour l’OM, Nice en barrages

C'est la diff entre Fonseca = 0 adaptation tactique de jeu, des changements programmés à l'avance même si t'as des joueurs cramés et à la ramasse sur ton match, incapable de mobiliser les joueurs sur les matchs clés tous perdus. Sage = Tacticien, équipe avec du mental, qui va sûrement remporter un trophée et terminer 2ème avec un effectif limité, qui sait remporter plus de matchs clés. Au départ personne ne prédisait qu'on allait finir 4ème c'est vrai, plutôt 2ème partie de tableau. Mais au vu de la saison c'est une faute professionnelle de se faire rouler dessus sur les 2 derniers matchs. Certains joueurs nous coûtent très chère sur la saison en but => AMN ...!!!