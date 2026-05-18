Le PSG veut recruter Ousmane Diomande
Ousmane Diomande annoncé au PSG

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

PSG18 mai , 8:00
parClaude Dautel
1
La saison de Ligue 1 vient de se terminer et Luis Enrique a déjà fixé ses priorités au mercato. Illya Zabarnyi ne donnant pas satisfaction, le PSG a trouvé le candidat idéal en la personne d'un joueur du Sporting, Ousmane Diomande.
Sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain est une grosse machine et a les moyens de ses ambitions, mais dans le secteur défensif, le club de la capitale a encore des choses à régler. Lors du mercato 2025, Luis Campos était allé chercher Illya Zabarnyi à Bournemouth, l'idée étant que l'international ukrainien succède à Marquinhos. C'est clairement un échec. Alors, la BBC révèle que Luis Enrique a demandé au responsable du mercato parisien de tenter de faire venir Ousmane Diomande, le puissant défenseur central international ivoirien du Sporting. Agé de 22 ans, ce colosse d'1 m90 a montré avec le club portugais qu'il était du niveau Ligue des champions, et le PSG s'est donc immédiatement mis à la manœuvre pour le faire venir cet été.

Le PSG a déjà contacté le clan Diomande

Pour prendre les devants et répondre favorablement à la demande de Luis Enrique, qui apprécie particulièrement le défenseur du Sporting, Luis Campos a déjà noué des contacts avec les représentants d'Ousmane Diomande afin de savoir si ce dernier est intéressé. En janvier dernier, le natif d'Abidjan a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec le club de Lisbonne et il va donc falloir négocier avec le défenseur, mais également avec le club. Selon le média anglais, l'opération pourrait se faire autour de 50 millions d'euros, sachant qu'Ousmane Diomande est valorisé à 45ME par Transfermarkt. Si le Paris Saint-Germain a déjà avancé dans la possible signature du défenseur ivoirien, d'autres clubs sont également très attentifs à la situation de ce dernier. L'AC Milan, Crystal Palace, mais également Newcastle pourraient entrer en concurrence avec les champions d'Europe en titre dans cette possible opération.
Luis Campos l'avait précisé après la victoire du PSG à Lens mercredi dernier, pour l'instant, et jusqu'à la finale de la Ligue des champions, tous les dossiers du mercato sont mis de côté. Mais le directeur sportif du Paris SG a probablement toujours un oeil très attentif sur Ousmane Diomande dans la mesure où Luis Enrique en a vraiment fait une priorité absolue lors du prochain match des transferts. Et Campos le sait, il ne faudra pas décevoir l'entraîneur espagnol.
Articles Recommandés
L'ASSE sait que cela va être chaud
ASSE

ASSE-Nice : C'est déjà la folie pour avoir des places

Endrick une saison de plus à l'OL
OL

Endrick de retour ? L'OL fait une réponse très troublante

Benatia De Zerbi ICONSPORT_271638_0248 (1)
OM

De Zerbi a lâché l'OM, Benatia promet de grosses révélations

ICONSPORT_365593_0222
Le Havre

Le Havre : Mathieu Bodmer démissionne

Fil Info

18 mai , 9:00
ASSE-Nice : C'est déjà la folie pour avoir des places
18 mai , 8:40
Endrick de retour ? L'OL fait une réponse très troublante
18 mai , 8:20
De Zerbi a lâché l'OM, Benatia promet de grosses révélations
18 mai , 00:30
Le Havre : Mathieu Bodmer démissionne
17 mai , 23:42
L'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidente
17 mai , 23:25
L’OM en Europa League, ils sont heureux
17 mai , 23:12
Les qualifiés en Coupe d’Europe 2026-2027 pour la France
17 mai , 23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 34e journée
17 mai , 22:59
26 et 29 mai, l’ASSE prend rendez-vous avec Nice

Derniers commentaires

26 et 29 mai, l’ASSE prend rendez-vous avec Nice

Nice est peut etre trop fort pour les verdâtres mais du coup trop faible pour Metz!! CQFD

L1 : Pas de podium pour l'OL, la C3 pour l’OM, Nice en barrages

C'est la diff entre Fonseca = 0 adaptation tactique de jeu, des changements programmés à l'avance même si t'as des joueurs cramés et à la ramasse sur ton match, incapable de mobiliser les joueurs sur les matchs clés tous perdus. Sage = Tacticien, équipe avec du mental, qui va sûrement remporter un trophée et terminer 2ème avec un effectif limité, qui sait remporter plus de matchs clés. Au départ personne ne prédisait qu'on allait finir 4ème c'est vrai, plutôt 2ème partie de tableau. Mais au vu de la saison c'est une faute professionnelle de se faire rouler dessus sur les 2 derniers matchs. Certains joueurs nous coûtent très chère sur la saison en but => AMN ...!!!

Endrick de retour ? L'OL fait une réponse très troublante

Trop tard. L'effort il fallait le faire hier soir et assurer la qualif directe.

26 et 29 mai, l’ASSE prend rendez-vous avec Nice

Nice c'est pas dingue mais quand tu vois l'ASSE en PLS face à un Rodez fatigué, bon...

L'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidente

Alors finalement... Ton Textor chéri... c'est mieux avec ou sans ? haha

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading