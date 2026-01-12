ICONSPORT_270916_0088
Matt O'Riley

35 ME sur un joueur moyen, l’OM n’est plus si chaud

OM12 janv. , 21:00
parEric Bethsy
0
Prêté sans option d’achat par Brighton l’été dernier, Matt O’Riley a d’abord séduit l’Olympique de Marseille. Le club phocéen commençait à envisager son transfert définitif. Mais le niveau du milieu anglais a nettement baissé et la direction a revu ses plans.
La situation a bien changé pour Matt O’Riley. Plutôt convaincant pour ses débuts à l'Olympique de Marseille, le milieu prêté sans option d’achat par Brighton ressemblait à une bonne pioche. Son arrivée ne compensait pas vraiment la perte d’Adrien Rabiot. Mais ses qualités athlétiques et sa verticalité donnaient satisfaction à l’entraîneur Roberto De Zerbi et à la direction. Le club phocéen a même envisagé d’entamer des négociations avec les Seagulls pour son transfert définitif. Une manière d’anticiper sa montée en puissance et donc l’augmentation de son prix.

O'Riley finira la saison à l'OM

Autant dire que l’Olympique de Marseille n’avait pas prévu la baisse de régime de Matt O’Riley. Dans les plans du coach italien, l’ancien joueur du Celtic n’est absolument pas considéré comme un titulaire. Certains parlent plutôt d’un flop, à tel point que le club phocéen a pensé à interrompre son prêt cet hiver, indique La Provence. Finalement, le quotidien régional indique que l’Olympique de Marseille devrait bien le conserver jusqu’à la fin de la saison. Une tendance confirmée par Foot Mercato.
Contrairement à son compatriote Angel Gomes, Matt O’Riley n’est donc pas poussé vers la sortie quelques mois après son arrivée. Mais le milieu de 25 ans devra sans doute faire une croix sur un transfert définitif chez le pensionnaire du Vélodrome. Il faut dire que Brighton ne comptait pas le brader en cas de vente. En novembre dernier, on évoquait un prix aux alentours de 35 millions d’euros ! Il est clair que l’Olympique de Marseille ne s’alignera jamais sur cette folle demande de Brighton. Et ce même si Matt O’Riley venait à retrouver un bon niveau d’ici la fin de la saison.

Derniers commentaires

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Barcola et chevalier étais plus âgé, donc rien a voir

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Le gamin était côté a 4 M et L OM récupère 17 M cach c'est une belle vente, L OM va récupérer 17 M juste avant le passage de la DNCG , L OM est tranquille

AC Ajaccio : Alain Orsoni abattu par un sniper

@ dijaya la merde marseillaise qui n’est là que pour troller, qui n’a jamais un truc intelligent à dire, juste troller, à l'abruti, au trouillard derrière son ordi qui attise la haine et qui n’a rien pour lui, au pauvre type sans vie (tu t'es toi-même bien décrit, toi qui es sur tous les articles du PSG à baver et à déverser ta haine) : dijaya 16 novembre 2025 à 20:30+ 481 je vous invite a ne plus repondre a ces medes parisiennes qui sont la que pour troller. jamais un truc intelligent a dire. juste troller. les Fiasco Natcho Kvacadabra Leparc., Kenny l abruti ou l africain de banlieue MR Georges… ce sont juste des comptes de trouillards derriere leur ordi qui attise la haine et n ont rien pour eux. ce sont juste de pauvres types sans vie. c est pourquoi, evitez de parler à ces gens là, c est une perte de temps. eux l ont le temps. ils sont sur chaque article OM OL.... laissez tomber ces pauvres types. Je troll effectivement, car des qu on parle foot avec la plupart des mongols ici, ça part en quenelle, mais certaines personnes sont sympas et discutent foot sans soucis. Ils se reconnaitront. joekidd 16 novembre 2025 à 21:26+ 96 Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux. dijaya 16 novembre 2025 à 21:29+ 481 ah bon comme. ? exemple? joekidd 16 novembre 2025 à 21:38+ 96 Regarde ton historique.

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Y a qui a l,OM ???

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Pourquoi tu veux donner la meme chose a bakola??? Vaz cest vaz bakola c'est bakola et tartenpion c'est tartenpion... chaque cas est unique .. cest pas figé chaque joueur na pas le meme talent ,les meme ambitions, et les meme compétences, et faut voir aussi les besoins du clubs en l'instant T le potentiel etc.. tu crois parceque vaz dit je veux 100k alors tous vont demander 100k ??? Ou l'inverse si on dit non et ne cède pas cest l'assurance que plus jamais aucun jeune osera en demander autant ??? Vous delirez ou quoi???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

