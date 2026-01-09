OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer

ICONSPORT_281490_0080

A la demande de Roberto De Zerbi, l'OM va changer ses batteries au milieu de terrain. Angel Gomes est fortement invité à se trouver un nouveau club, pour laisser sa place à Himad Abdelli.
Très pris par l’enchaînement des matchs dès le début de ce mois de janvier, l’Olympique de Marseille va devoir rapidement digérer sa défaite face au PSG dans le Trophée des Champions pour se concentrer sur la Coupe de France. En attendant la suite de la Ligue 1 et la Ligue des Champions qui va aussi rapidement reprendre. Avec des nouveautés dans l’effectif ? C’est une forte possibilité puisque la direction de l’OM compte bien faire deux mouvements dans ce mois de janvier.

L'OM persuadé de réussir un coup double

Selon les informations de La Provence, la priorité est désormais de faire partir Angel Gomes. Recruté librement de Lille, le milieu de terrain n’a pas trouvé sa place et Roberto De Zerbi ne lui fait désormais plus du tout confiance. Au cas où l’Anglais voulait rester sur le Vieux Port pour y finir la saison, le message est clair lors des derniers matchs.
Angel Gomes n’a même pas été retenu dans le groupe pour les matchs face à Nantes et le PSG. L’OM veut le voir partir avant la fin du mercato, et tourner la page de ce recrutement raté, mais qui pourra tout de même rapporter financièrement. Pour le moment, les candidats ne se précipitent pas.
Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui attend le départ de l’ancien métronome du LOSC pour pouvoir recruter Himad Abdelli. L’accord a été trouvé avec l’international algérien actuellement à la CAN mais le club provençal a décidé qu’il ne passerait à l’action que si Angel Gomes devait partir. La direction olympienne est toutefois confiante de voir ce dossier se décanter dans le courant du mois de janvier, et compte bien avoir Abdelli dans son effectif au début du mois de février. Il faudra pour cela faire une offre correcte à Angers, qui demande au moins 3 ME pour son meneur de jeu, mais l’OM en a les moyens financiers. La Provence souligne que, au sein du club, l’optimisme règne sur le bouclage de ce double mouvement, même s’il faudra certainement attendre un peu que la fin du mercato approche.
A. Gomes

A. Gomes

EnglandAngleterre Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts3
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

