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OM : Amine Harit déchire son billet retour

OM27 mars , 13:30
parNathan Hanini
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En manque de temps de jeu du côté de l’Olympique de Marseille, Amine Harit a trouvé une porte de sortie à la fin de l’été du côté de la Turquie. L’international marocain veut prolonger son aventure à la fin de la saison. Mais désormais, c'est à l’OM et Istanbul Basaksehir de se mettre d’accord.
Après avoir été mis au placard du côté de l’Olympique de Marseille, Amine Harit a trouvé un nouveau challenge l’été dernier en signant en prêt du côté d'Istanbul Basaksehir. En Turquie, l’international marocain (24 sélections, un but) a renoué avec le rectangle vert. Cette saison, il compte plus de 1200 minutes disputées toutes compétitions confondues. En championnat l’ancien joueur de Schalke 04 compte un but et quatre passes décisives. Le club stambouliote apprécie le joueur et malgré quelques pépins physiques, Harit enchaîne les matchs en Süper Lig Turc. Prêté par l’OM avec une option d’achat, l’avenir du joueur devra être tranché cet été. Des discussions vont débuter et le joueur a expliqué sa volonté de rester au sein de la capitale turque selon le média La Provence.

Amine Harit veut rester en Turquie

À 28 ans, le natif de Pontoise sera dans l’obligation de négocier avec l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en 2027, le Marocain va devoir faire des efforts au niveau de son salaire pour prolonger son avenir sur les bords du Bosphore. L’ancien nantais possède des émoluments à la hauteur de trois millions d’euros par an ce qui représente un frein pour l’Istanbul Basaksehir. De son côté l’OM va devoir également entrer en négociation avec le club de la capitale turque. Mis sur le carreau par Roberto de Zerbi, Amine Harit ne devrait plus porter la tunique olympienne pour laquelle il compte 107 apparitions. C’est désormais une négociation en trio qui va débuter dans les prochaines semaines.

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