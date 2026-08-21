OM : Aguerd, la Real Sociedad lâche la vérité

L'échec surprise de la signature de Nayef Aguerd à la Real Sociedad la semaine dernière a plombé le mercato de l'OM. La Real Sociedad donne sa version des faits, et la visite médicale a tout fait basculer.

Obligé de vendre encore un ou deux éléments majeurs pour avoir enfin le droit de recruter, l’OM est à l’écoute de toutes les offres. Mais même quand elles sont acceptées et mènent vers un transfert, cela ne se passe pas toujours comme prévu avec Marseille. Après des négociations au couteau, le club provençal avait fait un gros effort pour accepter l’offre de prêt payant avec option d’achat de la Real Sociedad pour récupérer son ancien joueur Nayef Aguerd.

L'entraineur de la Sociedad brise le silence

Le Marocain, qui valait 23 ME un an plus tôt, et avait une clause de départ à 15 ME, allait partir pour un montant bien inférieur à des offres reçues du Golfe quelques jours plutôt. Mais c’était la volonté de l’ancien rennais de rejoindre le club basque, et rien ne semblait devoir s’y opposer. Pourtant, au moment de signer, le deal est tombé à l’eau. Selon le Marocain et son entourage, c’est un désaccord sur son plan d’utilisation sur les trois premiers matchs de la saison qui a tout fait capoter. Cela semblait difficile à croire, tant une saison ne se limite pas aux trois premiers matchs, même en cas de désaccord, mais le but était d’écarter la possibilité d’un échec à la visite médicale.

Interrogé en conférence de presse, l’entraineur de la Real Sociedad a livré sa version, et elle donne un tout autre éclairage. C’est bien après le passage devant les docteurs que les discussions sont allées vers une impasse. « J’ai eu de bonnes discussions avec lui, mais ensuite, est arrivée l’évaluation par les médecins. Parfois, le joueur l’interprète d’une façon, et le club d’une autre. Nous avons donc décidé que ce n’était pas une bonne idée de le recruter et nous avons pris la meilleure décision pour le club », a livré Pellegrino Matarazzo, l’entraineur américano-italien de la Real Sociedad. Le club basque a, malgré des discussions positives, bien pris la décision de ne pas prendre le joueur de l’OM cet été après le passage de la visite médicale qui n’a pas été jugé suffisamment convaincante pour lever les doutes. Le Marocain, de retour à Marseille, voit forcément sa valeur baisser avec ce départ tombé à l’eau.