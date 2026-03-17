OM : Accusé de cracher sur Benatia, il répond

Les relations entre l'Olympique de Marseille et La Provence sont extrêmement froides. Alors que le quotidien est accusé de s'en prendre gratuitement à Medhi Benatia, Alexandre Jacquin, chef du service des sports, se défend.

Il n'est plus à prouver que l' OM vit une saison particulièrement mouvementée, pour ne pas dire plus. Si la première moitié de l'exercice augurait beaucoup de bonnes choses, les mois de janvier et février ont été le théâtre de grands chamboulements du fait de résultats sportifs décevants. Une période également marquée par une gestion du club surprenante de la part des dirigeants, alors que Medhi Benatia s'est fait pointer du doigt à plusieurs reprises par La Provence au point d'obliger le club phocéen à publier un démenti officiel de certaines allégations. En d'autres termes, l'OM accuse La Provence de chercher à déstabiliser le club lors des moments clés de la saison. Une situation que nie en bloc le chef du service des sports de La Provence.

La Provence se défend

« On me parle du timing sur Benatia. On est principalement dans l'actu. 'Il fallait le sortir en fin de saison', je suis désolé, en fin de saison on ne sera pas plus dans l'actu. On aurait fait le même dossier, sorti fin juin quand il ne sera plus là, on m'aurait qu'ils ne sont pas courageux à La Provence. On n'est pas là pour dire du bien ou du mal de l'OM. On est là pour raconter la réalité de ce qu'il se passe. On a raconté la réalité du club, malheureusement. Nous on raconte ce qu'il s'est passé sur les deux dernières années. J'aurais préféré que ça se passe bien en coulisses, qu'il n'y ait pas d'embrouilles, que l'OM soit encore qualifié en Ligue des champions et en Coupe de France et qu'on soit là avec Medhi Benatia à discuter de tactique », s'est défendu Alexandre Jacquin pour le Football Club de Marseille.

Une défense qui ne satisfait pas tellement les supporters, nombreux sous les commentaires à dénoncer le traitement de l'OM par La Provence.