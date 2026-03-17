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Mason Greenwood

OM : Un été beaucoup plus fou que prévu pour Greenwood ?

OM17 mars , 19:30
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison de grande qualité sur un plan individuel avec l'OM, Mason Greenwood attire le regard de gros clubs européens, mais aussi de la Jamaïque. Les Reggae Boyz ont encore espoir de l'emmener à la Coupe du monde cet été en cas de qualification.
Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood est devenu un atout offensif indissociable de la formation phocéenne. Avec 25 buts et 8 passes décisives en 38 apparitions cette saison, l'ancienne pépite de Manchester United a tapé dans l'oeil de plusieurs cadors européens, comme l'Atlético de Madrid ou la Juventus. En parallèle, des discussions ont aussi lieu au sujet de sa sélection nationale.
S'il était promis à un grand avenir chez les Three Lions, son passé chargé l'oblige désormais à se tourner vers une autre nation, la Jamaïque. Son lien maternel avec le pays des Caraïbes lui permet en effet d'être encore sélectionné chez les Reggae Boyz, bien que ce ne soit définitivement pas sa priorité. Pour ces derniers, en tout cas, il y a encore un mince espoir de le convier à la Coupe du monde l'été prochain, étant donné qu'il possède le passeport jamaïcain depuis le mois d'août 2025.

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La Jamaïque tente encore le coup Greenwood

Comme l'a indiqué la presse anglaise, la Fédération jamaïcaine de football continue d'essayer de convaincre Mason Greenwood d'accepter l'invitation pour rejoindre la Jamaïque et ainsi dire adieu définitivement à l'Angleterre. Toutefois, les Reggae Boyz vont devoir sortir des arguments qui tiennent la route. Car oui, ces derniers ne sont pas encore qualifiés pour la prochaine Coupe du monde.
Il faut encore qu'ils passent des barrages en éliminant la Nouvelle-Calédonie, puis la République démocratique du Congo. Une déconvenue serait donc certainement à double tranchant, car en cas d'élimination du chemin vers le Mondial, la Jamaïque pourrait aussi dire adieu à Mason Greenwood. En attendant, ça discute pour tenter de le convaincre même si le voir débarquer à la dernière minute pour disputer le Mondial ne plait pas à tout le monde dans les Caraïbes.
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