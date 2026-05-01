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Le staff du Real Madrid foudroie Kylian Mbappé

Liga01 mai , 22:30
parCorentin Facy
1
Kylian Mbappé est en pleine tempête à Madrid après la nouvelle saison blanche vécue par le Real. En interne, les langues comme à se délier au sujet de l’ancienne star du PSG. Son attitude pose question.
Kylian Mbappé est-il en train de se mettre tout le monde à dos ? Star incontestée du football et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète il y a encore quelques années, l’attaquant du Real Madrid n’est plus vraiment perçu comme ce monstre sacré. Les réussites de joueurs tels qu’Ousmane Dembélé ou Michael Olise pourraient même lui faire un peu d’ombre en équipe de France, où il demeure le leader naturel du groupe et le capitaine de Didier Deschamps. Au Real Madrid en tout cas, le cas Kylian Mbappé commence à crisper.

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La preuve, ESPN affirme que le numéro 10 du club merengue est considéré par le staff du Real comme « un mauvais coéquipier ». Le média explique que durant un entraînement, Kylian Mbappé aurait même interpellé Alvaro Arbeloa avec virulence, faisant scandale à propos d’un problème avec un membre du staff de l’entraîneur espagnol. Une nouvelle information qui ne fera pas grimper la cote de popularité de l’ancien Monégasque à Madrid, où le correspondant de RMC Edgar Grolo confirme qu’après deux années, l’aventure madrilène de Kylian Mbappé est pour l’instant un échec.
« Si on avait dit à Kylian Mbappé au moment de signer au Real que dans 2 ans, il y aura des montages de lui en dictateur et qu’on parlerait de lui comme on parlait de lui sur la fin de son aventure au PSG, il n’aurait jamais signé pour ça. Il y a déjà une partie d’échec pour Mbappé. Jusqu’en décembre, sa saison est exceptionnelle, il a été à son meilleur niveau, il n’était pas loin d’être le meilleur joueur du monde (…) Après, il y a eu cette histoire de blessure, et la seconde partie de saison n’est pas réussie. Il est moins efficace, il a besoin de plus de tirs pour marquer. Il y a quelque chose qui cloche » a glissé le journaliste dans le podcast After Espagne. Très incertain pour les derniers matchs de la saison du Real Madrid, l’originaire de Bondy a plus que jamais la Coupe du monde dans le viseur pour redorer son image… et sauver sa saison.
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Derniers commentaires

Un gros transfert pour Rafael Leao, ce sera le PSG ou MU !

Bah on a trop de joueurs dont la préférence est le poste ailier gauche avec Kvara, Barcola & Doué. Il serait bien intégré avec la colonie PT chez nous et il parle couramment le Français mais y a pas trop de place pour lui.

Le staff du Real Madrid foudroie Kylian Mbappé

Ca étonne qui ? pas moi ni KOB ni Mani, un visionnaire avec 6 a 7 ans d'avance ;) Courage Piazz... dailleurs il devient quoi la groupie originel ?

Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

c'est parce que tolisso a eu une nouvelle jeunesse a lyon ^^

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sauf qu'on parle de ligue 1 ... pas de coupe d'europe ... et doué c'est 20 matchs de ligue 1 mais de toute facon doué est dans les espoirs alors que tolisso aurait pu etre dans les 5 meilleurs de ligue 1 mais dembele et ses 19 matchs de ligue 1 et ballon d'or en fait partie .. meme sans parler de tolisso qui fait une enorme saison, panichelli ou lepaul merite plus que dembele

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sur le papier c'est ca mais dans la realité ce n'est pas vrai En 99 mon maillot je l'avais payé 250 francs en boutique.. ensuite entre la realité du terrain et ce qu'ils disent on en est tres loin pour 500 francs t'avais un caddie rempli voir meme plus avec biere vodka et bouffe en tout genre aujourd'hui avec 75 euros t as quoi? la bouteille de vodka et le pack de biere ... Pour acheter aujourd'hui ce que tu achetais avec 60 € (environ 400 francs) en 1999/2000, il ne te faut pas 92 €, mais plus probablement entre 180 € et 220 €. finalement l'inflation sur un maillot est moins grandes que pour bon nombre de chose meme si c'est enorme malgré tout

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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