Le staff du Real Madrid foudroie Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est en pleine tempête à Madrid après la nouvelle saison blanche vécue par le Real. En interne, les langues comme à se délier au sujet de l’ancienne star du PSG. Son attitude pose question.

Kylian Mbappé est-il en train de se mettre tout le monde à dos ? Star incontestée du football et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète il y a encore quelques années, l’attaquant du Real Madrid n’est plus vraiment perçu comme ce monstre sacré. Les réussites de joueurs tels qu’Ousmane Dembélé ou Michael Olise pourraient même lui faire un peu d’ombre en équipe de France, où il demeure le leader naturel du groupe et le capitaine de Didier Deschamps. Au Real Madrid en tout cas, le cas Kylian Mbappé commence à crisper.

La preuve, ESPN affirme que le numéro 10 du club merengue est considéré par le staff du Real comme « un mauvais coéquipier ». Le média explique que durant un entraînement, Kylian Mbappé aurait même interpellé Alvaro Arbeloa avec virulence, faisant scandale à propos d’un problème avec un membre du staff de l’entraîneur espagnol. Une nouvelle information qui ne fera pas grimper la cote de popularité de l’ancien Monégasque à Madrid, où le correspondant de RMC Edgar Grolo confirme qu’après deux années, l’aventure madrilène de Kylian Mbappé est pour l’instant un échec.

« Si on avait dit à Kylian Mbappé au moment de signer au Real que dans 2 ans, il y aura des montages de lui en dictateur et qu’on parlerait de lui comme on parlait de lui sur la fin de son aventure au PSG, il n’aurait jamais signé pour ça. Il y a déjà une partie d’échec pour Mbappé. Jusqu’en décembre, sa saison est exceptionnelle, il a été à son meilleur niveau, il n’était pas loin d’être le meilleur joueur du monde (…) Après, il y a eu cette histoire de blessure, et la seconde partie de saison n’est pas réussie. Il est moins efficace, il a besoin de plus de tirs pour marquer. Il y a quelque chose qui cloche » a glissé le journaliste dans le podcast After Espagne. Très incertain pour les derniers matchs de la saison du Real Madrid, l’originaire de Bondy a plus que jamais la Coupe du monde dans le viseur pour redorer son image… et sauver sa saison.