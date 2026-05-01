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Nantes veut s’en débarrasser, Lille est sur le coup

LOSC01 mai , 23:00
parEric Bethsy
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Prêté au Panathinaïkos cette saison, Alban Lafont devra trouver une nouvelle porte de sortie. Le gardien sous contrat avec le FC Nantes aimerait rejouer en France et discute justement avec un autre club de Ligue 1.
Décidément, Alban Lafont ne parvient pas à s’installer durablement au sein d’une équipe. Le gardien lié au FC Nantes a tenté sa chance en prêt au Panathinaïkos cette saison. Mais le temps de jeu retrouvé en Grèce s’avère insuffisant. D’après les informations récoltées par 225foot, le club basé à Athènes ne devrait pas conserver l’international ivoirien. Le Nantais sera donc attendu à la reprise à la Jonelière, mais sans doute pas pour très longtemps.

Lille prêt à relancer Lafont

Alban Lafont n’a sûrement pas regagné les faveurs de la direction. Et de toute façon, la probable descente des Canaris en Ligue 2 ne l’incitera pas à honorer sa dernière année de contrat. La source ajoute d’ailleurs que son entourage a déjà commencé à chercher une nouvelle porte de sortie pour le portier attaché à la Ligue 1. Autrement dit, Alban Lafont a été proposé à des clubs français. Une initiative payante puisqu’elle a apparemment abouti à un contact prometteur avec le LOSC. Il n’est pas encore question de vraies négociations entre les deux parties. Mais Lille a pris des renseignements sur les conditions d’un transfert.
Le dossier n’est donc pas avancé mais Alban Lafont ouvre clairement la porte au club nordiste, apparemment mécontent des performances de Berke Özer. L’ancien gardien d’Eyüpspor, arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert à 4,5 millions d’euros, n’a pas toujours rassuré cette saison. Sa réussite sur penalty a fait le bonheur des Dogues. Sauf que le Turc a aussi fait preuve d’une certaine fébrilité à de nombreuses reprises. Pour une équipe du calibre de Lille, son niveau de performance risque de ne pas suffire. Ce qui peut expliquer la piste menant à Alban Lafont.
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Derniers commentaires

Un gros transfert pour Rafael Leao, ce sera le PSG ou MU !

Bah on a trop de joueurs dont la préférence est le poste ailier gauche avec Kvara, Barcola & Doué. Il serait bien intégré avec la colonie PT chez nous et il parle couramment le Français mais y a pas trop de place pour lui.

Le staff du Real Madrid foudroie Kylian Mbappé

Ca étonne qui ? pas moi ni KOB ni Mani, un visionnaire avec 6 a 7 ans d'avance ;) Courage Piazz... dailleurs il devient quoi la groupie originel ?

Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

c'est parce que tolisso a eu une nouvelle jeunesse a lyon ^^

Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

sauf qu'on parle de ligue 1 ... pas de coupe d'europe ... et doué c'est 20 matchs de ligue 1 mais de toute facon doué est dans les espoirs alors que tolisso aurait pu etre dans les 5 meilleurs de ligue 1 mais dembele et ses 19 matchs de ligue 1 et ballon d'or en fait partie .. meme sans parler de tolisso qui fait une enorme saison, panichelli ou lepaul merite plus que dembele

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

sur le papier c'est ca mais dans la realité ce n'est pas vrai En 99 mon maillot je l'avais payé 250 francs en boutique.. ensuite entre la realité du terrain et ce qu'ils disent on en est tres loin pour 500 francs t'avais un caddie rempli voir meme plus avec biere vodka et bouffe en tout genre aujourd'hui avec 75 euros t as quoi? la bouteille de vodka et le pack de biere ... Pour acheter aujourd'hui ce que tu achetais avec 60 € (environ 400 francs) en 1999/2000, il ne te faut pas 92 €, mais plus probablement entre 180 € et 220 €. finalement l'inflation sur un maillot est moins grandes que pour bon nombre de chose meme si c'est enorme malgré tout

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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