OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

mec le site ne t'appartient pas viens pas defendre un gars qui est sur tout les post ol tu fais du csc et non personne n'insulter fonseca par contre vous ya une defaite de zerbi c une merde ya une victoire c'est le meilleur du monde mdr niveau hypocrisie vous etes au top