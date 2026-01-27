ICONSPORT_282264_0181

OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?

OM27 janv. , 12:20
parCorentin Facy
2
Avec les départs de Robinio Vaz et de Neal Maupay, l’OM va se positionner très rapidement sur la signature d’un attaquant en cette fin de mercato. Plusieurs profils sont étudiés par le club olympien.
La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a pris un virage important sur le marché des transferts avec les signatures successives de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri. Les deux joueurs, non-qualifiés pour le déplacement à Bruges en Ligue des Champions, ont immédiatement été lancés dans le grand bain face à Lens par Roberto De Zerbi. La question est maintenant de savoir s’il s’agira des deux uniques recrues de l’hiver à Marseille. A priori… non. Comme indiqué par ailleurs, le club phocéen négocie toujours l’arrivée d’Himad Abdelli en provenance d’Angers.
En parallèle, l’OM scrute le marché des attaquants. Rien de vraiment surprenant puisque le club olympien a vendu Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 millions d’euros a prêté Neal Maupay au FC Séville avec une option d’achat à 6 millions d’euros. Selon les informations de Loïc Tanzi, un attaquant pourrait donc débarquer très vite en Provence mais l’identité du joueur ciblé à ce poste est encore secrète.

Lire aussi

OM : Maupay à Séville, la terrible révélationOM : Maupay à Séville, la terrible révélation
« L'OM discute avec des attaquants. La question est plutôt de savoir s’ils parviendront à faire venir quelqu’un cet hiver ou s’ils attendront cet été. Les deux hypothèses ont été évoquées par la direction dans ses discussions avec l’entourage de certaines cibles. Tout va dépendre des départs et surtout du recrutement d'un milieu de terrain. Je pense que si l'OM ne recrute pas au milieu, ils essaieront d'aller sur un attaquant » a lancé le spécialiste du mercato pour L’Equipe lors d’un tchat organisé avec les internautes du site.

Quel attaquant pour l'OM cet hiver ?

Les supporters de l’Olympique de Marseille vont donc se montrer particulièrement attentifs aux informations sur le mercato olympien dans les jours à venir. D’autant que pour l’heure, on ignore totalement le profil de l’attaquant recherché par l’OM, qui dispose déjà de deux solutions satisfaisantes à ce poste avec Amine Gouiri, de retour en très grande forme mais aussi avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui peine à revenir au top après avoir disputé la CAN avec le Gabon.
2
Articles Recommandés
officiel still quitte lens et fonce a southampton iconsport 259812 0153 393265
Ligue 1

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

ICONSPORT_283183_0187
PSG

PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash

ICONSPORT_283307_0050
OL

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

ICONSPORT_282908_0254
Monaco

Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !

Fil Info

27 janv. , 13:40
L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1
27 janv. , 13:20
PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash
27 janv. , 13:00
OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite
27 janv. , 12:40
Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !
27 janv. , 12:00
Le PSG va encore humilier le Barça
27 janv. , 11:40
OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds
27 janv. , 11:20
L’Espagne retire au Maroc la finale de la Coupe du monde
27 janv. , 11:13
LdC : L'infirmerie se vide enfin au PSG

Derniers commentaires

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Sur le moment j'ai cru que c'était Will Smith qui envoyait son CV lol

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

Et puis à 3-0 à ce moment du match, tu peux tomber dans une forme de facilité, dans un gros match, il aurait surement passé à greif sans prise de risque

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

En tout cas il est pas le fruit d'une union entre professeurs de français...

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Exact tout est encore possible

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

mec le site ne t'appartient pas viens pas defendre un gars qui est sur tout les post ol tu fais du csc et non personne n'insulter fonseca par contre vous ya une defaite de zerbi c une merde ya une victoire c'est le meilleur du monde mdr niveau hypocrisie vous etes au top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading