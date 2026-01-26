ICONSPORT_283252_0133

OM : Nwaneri, les négociations tombent à l'eau

OM26 janv. , 12:20
parCorentin Facy
4
L’OM rêve déjà de prolonger le prêt d’Ethan Nwaneri, brillant samedi contre Lens pour sa première au Vélodrome. Mais le plan de Pablo Longoria et de Medhi Benatia est déjà mis à mal.
Spectateur du marché des transferts début janvier, l’Olympique de Marseille a brutalement accéléré en officialisant tour à tour les signatures de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri. Si le milieu de terrain néerlandais a été transféré en provenance de Feyenoord pour 4 millions d’euros, la pépite d’Arsenal n’est que prêtée. Samedi face à Lens, le milieu offensif anglais de 18 ans s’est présenté à Marseille de la meilleure des façons avec un but splendide et une heure de jeu de grande qualité face à Lens.
Pas qualifié pour le déplacement à Bruges en Ligue des Champions mercredi soir, Ethan Nwaneri risque de manquer à l’OM, qui a bien l’intention de profiter à fond du talent incroyable de son nouveau meneur de jeu durant les quatre mois à venir. Le compte @Espoirsdufoot ne serait toutefois pas surpris que Pablo Longoria et Medhi Benatia tentent de prolonger le prêt de Nwaneri d’un an de plus, soit jusqu’en juin 2027.

« Arsenal ne vendra pas Nwaneri. C'est la petite pépite du club, avec Dowman, formé à l'académie. Il n'y a aucune chance qu'il puisse signer définitivement à l’OM. Par contre, je suis persuadé que comme il est barré à Arsenal, et risque encore de l'être l'année prochaine vu la concurrence, il y a un monde dans lequel l'OM va tenter de négocier un deuxième prêt de 12 mois » a publié sur X le compte spécialisé. Un plan qui ferait certainement le bonheur de Roberto De Zerbi et des supporters olympiens… mais qui a peu de chances de se concrétiser.

Arsenal opposé à l'idée d'un second prêt

Car de son côté, La Provence est beaucoup plus terre à terre, affirmant que l’idée d’Arsenal est bel et bien de récupérer Ethan Nwaneri dès le mois de juin en vue de la saison prochaine. « Arteta a envoyé Nwaneri en prêt sans option d’achat à Marseille comme il l’avait fait il y a un an et demi avec William Saliba. Le club du Nord de Londres compte bien récupérer son diamant en juin prochain » écrit le quotidien régional dans son édition du jour. Très ferme en affaires, Arsenal a donc peu de chances de laisser la porte ouverte à l’OM pour un second prêt d’Ethan Nwaneri.
4
