OM : Nwaneri, les négociations tombent à l'eau

L’OM rêve déjà de prolonger le prêt d’Ethan Nwaneri, brillant samedi contre Lens pour sa première au Vélodrome. Mais le plan de Pablo Longoria et de Medhi Benatia est déjà mis à mal.

Spectateur du marché des transferts début janvier, l’Olympique de Marseille a brutalement accéléré en officialisant tour à tour les signatures de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri. Si le milieu de terrain néerlandais a été transféré en provenance de Feyenoord pour 4 millions d’euros, la pépite d’Arsenal n’est que prêtée. Samedi face à Lens, le milieu offensif anglais de 18 ans s’est présenté à Marseille de la meilleure des façons avec un but splendide et une heure de jeu de grande qualité face à Lens.

Pas qualifié pour le déplacement à Bruges en Ligue des Champions mercredi soir, Ethan Nwaneri risque de manquer à l’OM, qui a bien l’intention de profiter à fond du talent incroyable de son nouveau meneur de jeu durant les quatre mois à venir. Le compte @Espoirsdufoot ne serait toutefois pas surpris que Pablo Longoria et Medhi Benatia tentent de prolonger le prêt de Nwaneri d’un an de plus, soit jusqu’en juin 2027.

« Arsenal ne vendra pas Nwaneri. C'est la petite pépite du club, avec Dowman, formé à l'académie. Il n'y a aucune chance qu'il puisse signer définitivement à l’OM. Par contre, je suis persuadé que comme il est barré à Arsenal, et risque encore de l'être l'année prochaine vu la concurrence, il y a un monde dans lequel l'OM va tenter de négocier un deuxième prêt de 12 mois » a publié sur X le compte spécialisé. Un plan qui ferait certainement le bonheur de Roberto De Zerbi et des supporters olympiens… mais qui a peu de chances de se concrétiser.

Arsenal opposé à l'idée d'un second prêt

Car de son côté, La Provence est beaucoup plus terre à terre, affirmant que l’idée d’Arsenal est bel et bien de récupérer Ethan Nwaneri dès le mois de juin en vue de la saison prochaine. « Arteta a envoyé Nwaneri en prêt sans option d’achat à Marseille comme il l’avait fait il y a un an et demi avec William Saliba. Le club du Nord de Londres compte bien récupérer son diamant en juin prochain » écrit le quotidien régional dans son édition du jour. Très ferme en affaires, Arsenal a donc peu de chances de laisser la porte ouverte à l’OM pour un second prêt d’Ethan Nwaneri.