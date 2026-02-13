ICONSPORT_279851_0034
Luis Enrique - PSG

PSG : Le Barça fait la morale à Luis Enrique

PSG13 févr. , 17:00
parEric Bethsy
2
De retour à la compétition après une dépression, Ronald Araujo a reçu le soutien d’Hansi Flick. L’entraîneur du FC Barcelone appelle ses homologues à mesurer leurs déclarations. Sans doute un message adressé au coach du Paris Saint-Germain Luis Enrique.
La déclaration d’Hansi Flick était presque passée inaperçue. Avant la demi-finale aller de Coupe du Roi contre l’Atlético Madrid (défaite 4-0) jeudi, l’entraîneur du FC Barcelone a apporté son soutien à Ronald Araujo. Le défenseur central blaugrana est récemment revenu à la compétition après une dépression et plusieurs semaines de repos. Avec courage, l’Uruguayen s’était confié à ses supérieurs, et notamment à son coach.

« Il s'est ouvert et tout le monde au club l'a soutenu autant que possible, racontait l’Allemand cette semaine. Il est très fort. Se confier de cette manière, cela signifie que tu es fort. Dans le football, on dit souvent "tu dois être fort", avoir une mentalité forte et se concentrer sur la victoire. Peut-être qu'un jour je parlerai de tout ça. Quand il dit qu'il est resté un an et demi comme ça, et que tu regardes quand cela a commencé… Il faut être responsable avec les joueurs ».
« C'est important de faire attention aux joueurs, y compris les adversaires, a réclamé Hansi Flick. Il faut faire attention à tous les joueurs. Il faut penser aux conséquences de nos déclarations. Je m'en souviens. Peut-être que vous vous en souvenez mieux. Ce n'était pas la bonne chose à faire. Surtout en tant qu'entraîneur, on est responsable de tous les joueurs, pas seulement des siens. C'est ce que je veux dire. En tant qu'entraîneur, il ne faut pas seulement penser à son propre intérêt. »
Plutôt mystérieux, les propos du technicien ont ensuite été éclairés par la presse catalane. Pour Mundo Deportivo, le coach du FC Barcelone s’adresse à Luis Enrique selon lui à l’origine des problèmes de Ronald Araujo. Dans le documentaire « Vous ne pouvez pas comprendre », l’entraîneur du Paris Saint-Germain incitait ses joueurs à presser le défenseur central peu à l’aise à la relance. Une consigne pertinente puisqu’une de ses maladresses avait provoqué son exclusion lors d'un quart retour de Ligue des Champions en avril 2024. Il n’empêche que le Blaugrana l’a apparemment mal vécu et le Barça en veut à son ancien tacticien.
2
