ICONSPORT_283183_0204
Luis Enrique

C'est le remplaçant idéal, Luis Enrique le veut au PSG

PSG13 févr. , 15:40
parEric Bethsy
0
Sollicité par l’Atlético Madrid cet hiver, Kang-in Lee n’a pas eu son mot à dire. Le Paris Saint-Germain lui a fermé la porte à la demande de Luis Enrique. Malgré son statut de remplaçant, l’entraîneur parisien a de bonnes raisons de retenir le milieu sud-coréen.
Deux mois après la Coupe Intercontinentale, Kang-in Lee va-t-il enfin débuter un match avec le Paris Saint-Germain ? C’est tout à fait possible si l’on en croit la compo annoncée avant le match de Ligue 1 à Rennes ce vendredi. Le milieu offensif de 24 ans pourra ainsi vérifier la confiance de Luis Enrique. Cet hiver encore, l’entraîneur parisien s’est opposé à son départ. L’Atlético Madrid a fait le forcing pour recruter le Sud-Coréen. Mais le club de la capitale a fermé la porte à la demande de son coach. On parle même d’une possible prolongation de son contrat qui expire en 2028.

Loin d'être un titulaire mais...

Il est pourtant évident que Kang-in Lee ne fait pas partie des premiers choix du technicien. Les jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye lui sont régulièrement préférés. Mais Luis Enrique le considère comme un élément important dans ses rotations. L’entraîneur du Paris Saint-Germain apprécie beaucoup sa polyvalence, ses prises d’initiative à l’image de son but contre l’Olympique de Marseille (5-0) dimanche dernier, et surtout sa maîtrise du ballon soulignée après la victoire arrachée à Strasbourg (1-2) le 1er février.
« Il a cette capacité à garder le ballon, encensait Luis Enrique en conférence de presse. Quand on joue contre une équipe qui défend avec agressivité et qui met la pression, c'est important d'avoir un joueur qui ne perd pas le ballon. » Il est aussi appréciable de constater que le meilleur joueur international asiatique 2025, atout marketing non négligeable pour la direction, ne se plaint pas de sa situation alors qu’il peut prétendre à un rôle plus important chez un autre grand d’Europe.
K. Lee

K. Lee

South KoreaCorée du Sud Âge 24 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279851_0034
PSG

PSG : Le Barça fait la morale à Luis Enrique

ICONSPORT_311320_0101
OL

Carton rouge annulé pour Endrick, l’OL réagit

ICONSPORT_334081_0043
OM

OM : Abardonado s’attend au pire

Fil Info

13 févr. , 17:00
PSG : Le Barça fait la morale à Luis Enrique
13 févr. , 16:30
Carton rouge annulé pour Endrick, l’OL réagit
13 févr. , 16:00
OM : Abardonado s’attend au pire
13 févr. , 15:20
Après l’OM, De Zerbi prend encore un coup sur la tête
13 févr. , 15:00
Ce champion d'Europe avoue avoir refusé l'OM
13 févr. , 14:30
TV : Daniel Bravo pardonné, beIN Sports le relance
13 févr. , 14:00
OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien
13 févr. , 13:40
L'OM trahit Arsenal, Nwaneri est dégoûté

Derniers commentaires

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

vu comment ils sabordent les droits TV , pas sur, le PSG en a que faire des droits TV,ils en ont pas besoin

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Ahhysjdjsk sa gsgVksuz🤡😱🤡🏁🏴🏴‍☠️🚩🏳️‍🌈

OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?

Ca doit être ça, très certainement

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

vis ma vie d'abruti décérébré surtout

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

vie a vie, mais bien sur...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading