C'est le remplaçant idéal, Luis Enrique le veut au PSG

Sollicité par l’Atlético Madrid cet hiver, Kang-in Lee n’a pas eu son mot à dire. Le Paris Saint-Germain lui a fermé la porte à la demande de Luis Enrique. Malgré son statut de remplaçant, l’entraîneur parisien a de bonnes raisons de retenir le milieu sud-coréen.

Deux mois après la Coupe Intercontinentale, Kang-in Lee va-t-il enfin débuter un match avec le Paris Saint-Germain ? C’est tout à fait possible si l’on en croit la compo annoncée avant le match de Ligue 1 à Rennes ce vendredi. Le milieu offensif de 24 ans pourra ainsi vérifier la confiance de Luis Enrique. Cet hiver encore, l’entraîneur parisien s’est opposé à son départ. L’Atlético Madrid a fait le forcing pour recruter le Sud-Coréen. Mais le club de la capitale a fermé la porte à la demande de son coach. On parle même d’une possible prolongation de son contrat qui expire en 2028.

Loin d'être un titulaire mais...

Il est pourtant évident que Kang-in Lee ne fait pas partie des premiers choix du technicien. Les jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye lui sont régulièrement préférés. Mais Luis Enrique le considère comme un élément important dans ses rotations. L’entraîneur du Paris Saint-Germain apprécie beaucoup sa polyvalence, ses prises d’initiative à l’image de son but contre l’Olympique de Marseille (5-0) dimanche dernier, et surtout sa maîtrise du ballon soulignée après la victoire arrachée à Strasbourg (1-2) le 1er février.

« Il a cette capacité à garder le ballon, encensait Luis Enrique en conférence de presse. Quand on joue contre une équipe qui défend avec agressivité et qui met la pression, c'est important d'avoir un joueur qui ne perd pas le ballon. » Il est aussi appréciable de constater que le meilleur joueur international asiatique 2025, atout marketing non négligeable pour la direction, ne se plaint pas de sa situation alors qu’il peut prétendre à un rôle plus important chez un autre grand d’Europe.