OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien

Comme beaucoup d’autres clubs, l’Olympique Lyonnais a instauré un système d’amendes pour les retardataires. Plusieurs joueurs vont donc passer à la caisse sous le regard amusé du reste du groupe.

Tout va bien à l’Olympique Lyonnais . Quelques mois après la rétrogradation administrative évitée de peu, le club rhodanien se refait une santé sur et en dehors des terrains. Les Gones viennent de remporter leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues et foncent vers une fin de saison excitante sur tous les tableaux. Cette incroyable série montre le travail effectué à tous les étages, et notamment au niveau du staff de Paulo Fonseca qui a su créer un collectif soudé. La preuve avec la vidéo publiée par l’Olympique Lyonnais sur le réseau social X.

On y apprend que le groupe est particulièrement attentif à la ponctualité à l’entraînement. Et pour cause, une minute de retard coûte 100 euros au joueur concerné ! Et les fautifs sont apparemment nombreux. Ce jour-là, pas moins de quatre retardataires ont été sanctionnés, à commencer par le capitaine Corentin Tolisso. Arrivé sur le terrain d’entraînement à 11h03, soit avec trois minutes de retard, le milieu de terrain a dû admettre sa faute. « Bah oui je vais payer, a répondu le cadre. Mais je ne suis pas le seul. »

Niakhaté tente de tricher

Effectivement, Pavel Sulc arrivait derrière avec une dette rapidement estimée par ses coéquipiers. « 400 euros ! Merci beaucoup ! », a pu entendre l’attaquant tchèque, qui devra régler la note au trésorier Moussa Niakhaté, lui aussi en retard avec Clinton Mata. « Vous allez payer », leur a lancé le coach Paulo Fonseca. « Pas de problème, j'accepte, a d’abord réagi le champion d’Afrique, avant de montrer son vrai visage. J'ai grave la haine. 11h05 ? C'est cher ça ! (…) Je vais payer, je vais payer… Jamais de la vie ! » En tout cas, le groupe vit bien.