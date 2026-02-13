Ce champion d'Europe avoue avoir refusé l'OM

Revenu au sein de l’Athletic Bilbao l’été dernier après la fin de son aventure saoudienne, Aymeric Laporte a été courtisé par de nombreux clubs notamment l’Olympique de Marseille. L’international espagnol a évoqué sa non-signature du côté de la cité phocéenne.

Après deux saisons du côté de l’Arabie saoudite, Aymeric Laporte est revenu en Europe du côté de Bilbao. Arrivé en 2010 au sein du club basque, le défenseur central l’avait quitté en 2018 pour faire le grand saut à Manchester City. Après cinq ans par-delà la Manche, il a tenté le coup du côté d’Al Nassr. L’été dernier, l’international espagnol a émis son souhait de partir et plusieurs clubs se sont joints au dossier. C’est notamment le cas de l’ Olympique de Marseille . Pablo Longoria a souhaité renforcer le secteur défensif avec de l’expérience en vue de la qualification en Ligue des champions.

Laporte refuse l’OM

Aymeric Laporte est donc sondé, mais il a finalement signé chez lui à Bilbao pour dix millions d’euros. L'OM a donc changé ses plans par la suite. Ce jeudi soir sur RMC, le natif d’Agen est revenu sur sa non-arrivée du côté de l’OM l’été dernier. « Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l’OM, mais aussi d’autres clubs. Il y avait l’idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J’étais décidé à revenir aux sources. C’est ce qui m’a fait revenir à Bilbao, » explique le vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne.

L’ancien bayonnais explique également avoir connu certaines difficultés en Arabie Saoudite. « On a décidé de ne pas continuer sur une troisième année. Il y avait aussi l’aspect familial qui était important pour moi, » note-t-il. Un retour dans un univers qu’il connaît par cœur. Après une blessure au niveau de l’Ischio-jambier, Aymeric Laporte est revenu à la compétition début février. Cette saison, il a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues.