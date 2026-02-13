ICONSPORT_294269_0064

Ce champion d'Europe avoue avoir refusé l'OM

OM13 févr. , 15:00
parNathan Hanini
0
Revenu au sein de l’Athletic Bilbao l’été dernier après la fin de son aventure saoudienne, Aymeric Laporte a été courtisé par de nombreux clubs notamment l’Olympique de Marseille. L’international espagnol a évoqué sa non-signature du côté de la cité phocéenne.
Après deux saisons du côté de l’Arabie saoudite, Aymeric Laporte est revenu en Europe du côté de Bilbao. Arrivé en 2010 au sein du club basque, le défenseur central l’avait quitté en 2018 pour faire le grand saut à Manchester City. Après cinq ans par-delà la Manche, il a tenté le coup du côté d’Al Nassr. L’été dernier, l’international espagnol a émis son souhait de partir et plusieurs clubs se sont joints au dossier. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a souhaité renforcer le secteur défensif avec de l’expérience en vue de la qualification en Ligue des champions.

Lire aussi

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

Laporte refuse l’OM

Aymeric Laporte est donc sondé, mais il a finalement signé chez lui à Bilbao pour dix millions d’euros. L'OM a donc changé ses plans par la suite. Ce jeudi soir sur RMC, le natif d’Agen est revenu sur sa non-arrivée du côté de l’OM l’été dernier. « Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l’OM, mais aussi d’autres clubs. Il y avait l’idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J’étais décidé à revenir aux sources. C’est ce qui m’a fait revenir à Bilbao, » explique le vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne.
L’ancien bayonnais explique également avoir connu certaines difficultés en Arabie Saoudite. « On a décidé de ne pas continuer sur une troisième année. Il y avait aussi l’aspect familial qui était important pour moi, » note-t-il. Un retour dans un univers qu’il connaît par cœur. Après une blessure au niveau de l’Ischio-jambier, Aymeric Laporte est revenu à la compétition début février. Cette saison, il a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues.
A. Laporte

A. Laporte

FranceFrance Âge 31 Défenseur

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs12
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279851_0034
PSG

PSG : Le Barça fait la morale à Luis Enrique

ICONSPORT_311320_0101
OL

Carton rouge annulé pour Endrick, l’OL réagit

ICONSPORT_334081_0043
OM

OM : Abardonado s’attend au pire

ICONSPORT_283183_0204
PSG

C'est le remplaçant idéal, Luis Enrique le veut au PSG

Fil Info

13 févr. , 17:00
PSG : Le Barça fait la morale à Luis Enrique
13 févr. , 16:30
Carton rouge annulé pour Endrick, l’OL réagit
13 févr. , 16:00
OM : Abardonado s’attend au pire
13 févr. , 15:40
C'est le remplaçant idéal, Luis Enrique le veut au PSG
13 févr. , 15:20
Après l’OM, De Zerbi prend encore un coup sur la tête
13 févr. , 14:30
TV : Daniel Bravo pardonné, beIN Sports le relance
13 févr. , 14:00
OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien
13 févr. , 13:40
L'OM trahit Arsenal, Nwaneri est dégoûté

Derniers commentaires

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

vu comment ils sabordent les droits TV , pas sur, le PSG en a que faire des droits TV,ils en ont pas besoin

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Ahhysjdjsk sa gsgVksuz🤡😱🤡🏁🏴🏴‍☠️🚩🏳️‍🌈

OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?

Ca doit être ça, très certainement

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

vis ma vie d'abruti décérébré surtout

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

vie a vie, mais bien sur...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading