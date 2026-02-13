L'OM trahit Arsenal, Nwaneri est dégoûté

Tout pareil Beye à l’OM pas convaincu......
Pas du tout emballé par la possibilité Beye. Même si le contexte à Rennes au niveau de la gouvernance est pire à Rennes qu'à Marseille, c'est un pari risqué. Et question paris foireux on a eu notre dose cette année.
Lui c'est clairement un flop.
Ce qu'ils ne vont pas inventer...
Vous voyez que vous pouvez faire des papiers positifs sur un club comme ça qu'on les aime vos articles
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🚨 Confirmed: Roberto De Zerbi has mutually parted ways with Olympique de Marseille. The Italian was previously a prominent factor in Arsenal’s decision to loan Ethan Nwaneri. ❌