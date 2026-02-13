L'OM trahit Arsenal, Nwaneri est dégoûté

Cet hiver, Arsenal a envoyé son jeune milieu offensif Ethan Nwaneri à l’OM pour lui permettre de grandir au contact de Roberto De Zerbi. Quelques semaines plus tard, le coach italien a pris la porte.

Lâché par une partie de son vestiaire, Roberto De Zerbi avait encore des joueurs derrière lui à l’Olympique de Marseille. Certains lui ont d’ailleurs manifesté leur soutien sur les réseaux sociaux à l’instar de Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang ou Timothy Weah. De toute évidence, le départ du coach italien divise, y compris au sein de la direction, où Pablo Longoria et Medhi Benatia ne voulaient pas en arriver aussi loin . En externe, ce départ pose aussi des questions.

C’est notamment le cas pour Arsenal, qui a insisté cet hiver auprès d’Ethan Nwaneri pour s’aguerrir à l’OM justement afin de grandir auprès d'un entraîneur réputé tel que Roberto De Zerbi. La douche est très froide pour les Gunners ainsi que pour le milieu offensif de 18 ans comme le confirme le Daily Mirror après le changement à la tête de l’équipe à Marseille.

« Il aura fallu moins d'un mois pour que le projet d'Ethan Nwaneri s'effondre. L'international anglais des moins de 21 ans avait été prêté à Marseille dans l'espoir de jouer au plus haut niveau sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais l'entraîneur italien a quitté le club d'un commun accord » se désole le tabloïd britannique. Très proche de la direction olympienne depuis plusieurs saisons (Guendouzi, Saliba, Nuno Tavares, Kolasinac), l’état-major d’Arsenal n’a pas du tout apprécié ce départ de Roberto De Zerbi qui va forcément impacter la seconde partie de saison d’Ethan Nwaneri.

Un dossier qui risque de mettre à mal les relations entre les deux clubs pour les années à venir. Mais en se séparant de Roberto De Zerbi à la suite de l’humiliation subie dans le Classique face au PSG dimanche soir, les dirigeants de l’OM avaient sans doute autre chose à penser que la progression du jeune milieu offensif anglais, très discret d’ailleurs contre Paris au point d’être remplacé dès la mi-temps par Igor Paixao.