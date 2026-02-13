TV : Daniel Bravo pardonné, beIN Sports le relance

Suspendu après sa blague sexiste sur Gaëtane Thiney, Daniel Bravo va revenir à l’antenne. La chaîne beIN Sports a annoncé le retour de son consultant pour le match de Ligue 1 entre le Stade Rennais et Toulouse programmé le samedi 28 février.

Daniel Bravo ne sera pas licencié. Après sa blague de mauvais goût sur Gaëtane Thiney, le consultant de beIN Sports fera bientôt son retour. Le binôme du journaliste Christophe Josse avait été suspendu au lendemain du match entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille, rencontre durant laquelle il avait aperçu la directrice sportive parisienne en pleine discussion à l’écran le 31 janvier dernier. « Elle n'est pas très attentive. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie », avait-il lâché, provoquant ainsi un buzz et la sanction infligée par ses supérieurs.

Ces derniers ont finalement opté pour une suspension d’environ un mois. La chaîne beIN Sports l’a en effet annoncé au quotidien Le Parisien, Daniel Bravo sera encore absent pour deux week-ends. Puis l’ancien joueur passé par le Paris Saint-Germain, Lyon ou encore Marseille reprendra les commentaires le samedi 28 février, à l’occasion du match de Ligue 1 entre le Stade Rennais et Toulouse au Roazhon Park. La chaîne franco-qatarienne a peut-être tenu compte des excuses présentées auprès de Gaëtane Thiney, mais aussi auprès du public dans les colonnes de L’Equipe.

