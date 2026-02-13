ICONSPORT_108268_0145
Christophe Josse et Danie Bravo, le duo de Beinsports

TV : Daniel Bravo pardonné, beIN Sports le relance

TV13 févr.
par Eric Bethsy
0
Suspendu après sa blague sexiste sur Gaëtane Thiney, Daniel Bravo va revenir à l’antenne. La chaîne beIN Sports a annoncé le retour de son consultant pour le match de Ligue 1 entre le Stade Rennais et Toulouse programmé le samedi 28 février.
Daniel Bravo ne sera pas licencié. Après sa blague de mauvais goût sur Gaëtane Thiney, le consultant de beIN Sports fera bientôt son retour. Le binôme du journaliste Christophe Josse avait été suspendu au lendemain du match entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille, rencontre durant laquelle il avait aperçu la directrice sportive parisienne en pleine discussion à l’écran le 31 janvier dernier. « Elle n'est pas très attentive. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie », avait-il lâché, provoquant ainsi un buzz et la sanction infligée par ses supérieurs.
Ces derniers ont finalement opté pour une suspension d’environ un mois. La chaîne beIN Sports l’a en effet annoncé au quotidien Le Parisien, Daniel Bravo sera encore absent pour deux week-ends. Puis l’ancien joueur passé par le Paris Saint-Germain, Lyon ou encore Marseille reprendra les commentaires le samedi 28 février, à l’occasion du match de Ligue 1 entre le Stade Rennais et Toulouse au Roazhon Park. La chaîne franco-qatarienne a peut-être tenu compte des excuses présentées auprès de Gaëtane Thiney, mais aussi auprès du public dans les colonnes de L’Equipe.

Daniel Bravo a également bénéficié de la réaction mesurée de l’ancienne internationale française qui regrettait l’ampleur prise par la polémique. « Les propos sont condamnables mais pas impardonnables, réagissait la dirigeante du PFC. (…) Ce n'est pas bien ce qu'il a fait, ce n'est pas bien ce qu'il a dit, ce n'est pas bien pour les générations futures de parler comme ça, bien sûr, mais arrêtons quoi ! En résumé, ce n'est pas normal et je ne le cautionne pas, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit. » Gaëtane Thiney et Daniel Bravo pourront bientôt tourner la page.
Derniers commentaires

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Tout pareil Beye à l’OM pas convaincu......

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Pas du tout emballé par la possibilité Beye. Même si le contexte à Rennes au niveau de la gouvernance est pire à Rennes qu'à Marseille, c'est un pari risqué. Et question paris foireux on a eu notre dose cette année.

Il est invendable, l'OM a tout tenté

Lui c'est clairement un flop.

Rennes bloque la signature de Beye à l'OM

Ce qu'ils ne vont pas inventer...

OL : Retards, moqueries, arnaques… Le groupe vit bien

Vous voyez que vous pouvez faire des papiers positifs sur un club comme ça qu'on les aime vos articles

Loading