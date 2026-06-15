CdM : Le dilemme du Belge Doku, futur papa durant le Mondial

L'international belge Jérémy Doku va devenir père pour la première fois en pleine Coupe du monde et souhaite assister à la naissance de son enfant, une situation susceptible de placer sa sélection face à un dilemme.

L'ailier de 24 ans est l'un des éléments clés de l'équipe belge, qui entame sa Coupe du monde ce lundi à Seattle face à l'Égypte . Selon les médias belges, des dispositions sont mises en place pour qu'il puisse quitter les États-Unis et rentrer chez lui, en Angleterre, pour être présent lors de l'accouchement.

Jérémy Doku a confié aux journalistes que son épouse Shireen devrait accoucher au cours de la deuxième semaine de juillet, au moment des quarts de finale. Si la Belgique est toujours en lice à ce stade, il souhaite néanmoins être présent à la naissance.

La Belgique retient son souffle

“Cela dépendra du moment où cela se passera, mais c'est mon premier enfant, donc je voudrais vraiment être là”, a-t-il dit. “Si vous me demandez ce que je souhaite, ma réponse est que personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant. Mais je sais aussi que le football implique bien d’autres considérations.”

Les médias belges ont indiqué qu'un avion privé à destination de l'Angleterre, où l'enfant doit naître, serait vraisemblablement affrété. Jérémy Doku évolue dans le club de Manchester City.

Le défenseur Brandon Mechele se trouve dans une situation similaire, son épouse devant normalement accoucher une semaine après celle de Jérémy Doku.