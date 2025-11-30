ICONSPORT_278492_0135

OM : 60 ME pour Greenwood, Naples va droit au but

OM30 nov. , 16:30
parGuillaume Conte
0
L'OM s'attend à se faire attaquer l'été prochain pour Mason Greenwood. L'ailier anglais fait saliver Naples, capable de miser très gros pour le faire signer au mercato.
C’est le facteur X de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée sur la Canebière. Mason Greenwood était bien évidemment le meilleur buteur du club la saison dernière, mais il a ajouté de nouvelles armes à son arsenal cette saison avec des efforts défensifs et une capacité à faire jouer les autres. Moins spectaculaire peut-être, mais beaucoup plus apprécié par Roberto De Zerbi et par l’OM.
En cette saison où Marseille peut jouer le titre face à un PSG qui tire clairement la langue, et où l’objectif d’être toujours là au printemps en Ligue des Champions est toujours de mise, l’ailier anglais fait saliver de plus en plus de clubs. Si un retour en Premier League est toujours aussi peu envisagé en raison de son passé sulfureux de violences conjugales et des images de l’état de sa petite amie qui ont marqué tout le Royaume-Uni, d’autres grands clubs européens sont sur les rangs.
C’est le cas du FC Barcelone qui l’apprécie, de la Juventus qui le suivait de loin, et désormais de Naples. Selon Calcio Mercato, le club de Campanie l’a toujours eu dans le viseur, mais on se dit du côté d’Aurelio De Laurentiis que c’est le moment où jamais de le récupérer l’été prochain. Selon la presse italienne, l’OM en demande 60 millions d’euros. Ce qui ne laisserait « que » 30 millions d’euros dans la poche du club marseillais, la moitié du prix du futur transfert étant déjà prévu pour Manchester United. De quoi faire une opération quasiment blanche sur le plan purement financier, sachant que Greenwood est arrivé pour 26 ME. 
Mais cela signifie aussi pour Naples, qui a toujours été très gourmand quand il a été question de vendre ses meilleurs joueurs, que le tarif de 60 ME ne sera pas négociable à la baisse. Le Napoli n’a en tout cas pas dit non à un tel investissement, si Greenwood se fait adopter par ses qualités par les tifosis, cela peut clairement faire de étincelles. Un danger à surveiller donc pour l’OM en fin de saison.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Champions League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs13
Buts10
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg

Presque logique, quand tu joue une équipe qui doit rencontrer 4 "grosses" équipes en 5 matchs il y a danger (Strasbourg, Monaco, Rennes, Auxerre et Lyon) Tout comme Lorient (Nice, OL, Strasbourg, Metz et Monaco) Un gros tombera pourvu que ce ne soit pas nous

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Il est beau ton blaze.. et tu te dis supporter du PSG....sacré tocard !.

OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir

Parce que L OM joue tout les 3 jours, il faut faire tourner

Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

Sérieusement , même avec un "petit" salaire venir 2 ans à l'OL et prendre en main les jeunes AC du club serait un sacré challenge. Pour ça il faudrait qu'il n'ait pas de grosse proposition d'un autre club L'argent , quand on en a déjà, ne fait pas tout

PSG : Beraldo vendu pour 35ME à Chelsea, une offre de rêve

Bye beraldo et on prend tati de nantes a sa place

Loading