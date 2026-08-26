Lille : Un coup de génie de Létang rapporte 10 ME

Lille : Un coup de génie de Létang rapporte 10 ME

LOSC26 août , 9:40
parQuentin Mallet
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Transféré de Brighton à Manchester United contre 80 millions d'euros, Carlos Baleba permet au LOSC de toucher 10 millions d'euros grâce à une clause d'intéressement incluse lors de son départ chez les Seagulls en 2023.
Olivier Létang a eu l'oeil sur ce coup-là. En 2022, un jeune milieu de terrain camerounais quittait sa ville natale de Douala pour s'engager au LOSC gratuitement. Après seulement un an passé au Domaine de Luchin, Carlos Baleba s'envolait déjà pour la Premier League et découvrait le prestigieux championnat britannique. A cette époque, les Dogues avaient récupéré 27 millions d'euros grâce à sa vente. Mais le coup de maître d'Olivier Létang s'est concrétisé trois ans plus tard. Ce mardi, l'ancien joueur lillois a quitté Brighton pour signer à Manchester United contre un joli chèque de 82 millions d'euros. Un transfert qui rapporte… 10 millions d'euros au LOSC.
En effet, comme l'a indiqué L'Equipe dans son édition du jour, Olivier Létang avait placé une clause d'intéressement sur une future revente qui lui permet d'empocher ce joli pactole qui n'est évidemment pas de refus. Une rentrée d'argent qui s'ajoute aux 100 millions d'euros attendus pour la vente d'Ayyoub Bouaddi à Manchester City.
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