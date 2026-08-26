OL : Duranville pas au niveau, Fonseca le sanctionne

Paulo Fonseca a révélé mardi son groupe de joueurs retenus pour la réception de Fenerbahçe, ce mercredi en barrage retour de Ligue des Champions. L’absence de Julien Duranville n’a pas échappé aux suiveurs de l’OL.

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Julien Duranville a tout de même été aligné par Paulo Fonseca face à Toulouse. Au sein d’une équipe très remaniée, l’international espoirs belge recruté pour 8,5 millions d’euros au Borussia Dortmund l’été dernier ne s’est pas vraiment mis en évidence. Lors des matchs amicaux, Duranville ne s’était pas non plus montré à son avantage . Les premiers pas sont difficiles pour l’attaquant de 20 ans dans la capitale des Gaules et Paulo Fonseca en a bien conscience.

Déçu par les premières prestations livrées par Julien Duranville, l’entraîneur portugais a fait un choix assez inattendu en écartant sa recrue offensive pour la réception de Fenerbahçe ce mercredi soir en barrage retour de Ligue des Champions. L’Equipe confirme dans son édition du jour que l’absence de Julien Duranville pour ce match crucial est bien dû à un choix de l’entraîneur des Gones. Pas de problème physique donc pour celui qui a signé un contrat jusqu’en juin 2031 en faveur de l’Olympique Lyonnais, mais simplement un niveau pas suffisant pour convaincre Paulo Fonseca de l’intégrer dans le groupe.

Un énorme coup dur pour Duranville, notamment victime du retour de blessure de Pavel Sulc, qui accompagne Ernest Nuamah, Malick Fofana, Loïs Openda, Kaïl Boudache et Rémi Himbert parmi les joueurs offensifs convoqués. En signant dès le 2 juillet à l’OL en provenance du Borussia Dortmund après un prêt mitigé au FC Bâle en 2025-2026, nul doute que le natif d’Uccle ne s’imaginait pas vivre des débuts si difficiles en France. A lui de prouver à Paulo Fonseca dans les semaines à venir que l’ex-entraîneur de l’AC Milan et de Lille se trompe en ne l’incluant pas davantage dans ses plans.