Nantes vend enfin Mostafa Mohamed

Après un gros bras de fer avec sa direction, Mostafa Mohamed est sur le point de quitter le FC Nantes. L'international égyptien est attendu du côté de Konyaspor, en première division turque.

L'histoire entre Mostafa Mohamed et le FC Nantes est enfin proche de se terminer. Apparu à 136 reprises sous le maillot des Canaris, l'attaquant égyptien conclut son aventure dans la Cité des Ducs avec un bilan décevant de 29 buts et 8 passes décisives. Une irrégularité chronique dans ses performances qui n'a eu d'égal que son absentéisme à la reprise de l'entrainement cet été. Parti au clash avec sa direction car il ne voulait pas rejouer à Nantes, et déçu de ne pas faire partie du voyage avec l'Egypte à la Coupe du monde, Mostafa Mohamed se cherchait un point de chute. C'est chose faite.

Selon les informations de L'Equipe, Mohamed est sur le point de s'engager avec le club turc de Konyaspor (D1). Un transfert qui arrange tout le monde et qui va rapporter 1 million d'euros à la direction nantaise. Finalement, son recrutement n'aura pas du tout été rentabilisé, lui dont le transfert avait coûté environ 6 millions d'euros trois ans plus tôt. Sanctionné financièrement par ses dirigeants, il n'avait pas retrouvé l'effectif professionnel.