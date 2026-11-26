Un départ de Pierre-Emile Hojbjerg au mois de janvier est de plus en plus improbable. Une clause permet en revanche au Danois de quitter l’OM l’été prochain pour seulement 2 millions d’euros.

Le Danois se plaît à Marseille et a accepté de rogner sur une partie de sa rémunération, après son transfert avorté l’été dernier à Newcastle. Une belle preuve de fidélité de la part de l’ancien joueur des Spurs, lequel est opposé à un départ en janvier pour ne pas bouleverser son équilibre familial, alors que ses enfants et sa femme sont heureux à Marseille. En revanche, un départ l’été prochain est très probable, voire certain.

Hojbjerg a une clause de 2 ME l'été prochain

Le quotidien national rappelle dans son édition du jour que Pierre-Emile Hojbjerg dispose d’une clause libératoire uniquement valable en juin 2027, à un an de la fin de son contrat. Celle-ci s’élève à seulement 2 millions d’euros. Les clubs intéressés pourront donc s’offrir le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille pour une somme dérisoire. Au vu de cette clause, aucun courtisan de Pierre-Emile Hojbjerg n’aura intérêt à payer 10 ou 15 millions d’euros cet hiver pour le recruter.

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