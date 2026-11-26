En l’absence de Doué et Kvaratskhelia, les attaquants du PSG étaient scrutés mercredi soir contre l’AS Roma. Mayulu, Torres ou encore Godts n’ont pas répondu aux attentes de Luis Enrique.

Avant la réception de l’AS Roma, ce mercredi en Ligue des Champions , le Paris Saint-Germain avait sept matchs pour tester ses joueurs offensifs et prendre une décision quant à la nécessité de recruter dans le secteur offensif. Les blessures de Doué et de Kvaratskhelia ont laissé un vide, mais Luis Enrique veut voir Godts, Akliouche, Mayulu ou encore Torres à l’oeuvre avant de se précipiter sur le mercato. La réception de l’AS Roma était en ce sens un excellent test pour les joueurs offensifs du PSG. En dehors de Dembélé, décisif dès son entrée, les autres attaquants parisiens n’ont pas brillé. Le constat est déjà inquiétant pour Walid Acherchour, lequel estime que l’effectif à la disposition de Luis Enrique dans le secteur offensif est trop limité.

Le consultant du Winamax FC regrette même dans ce contexte le départ de Bradley Barcola à Liverpool car l’international français aurait rendu de fiers services au Paris Saint-Germain cette saison. « Il n’y a pas un dribble, pas une percussion. Akliouche il y a même un côté rédhibitoire sur la première action, sur l’état d’esprit. Mika Godts, sa rentrée, c’est une fausse rentrée, en fait. Et puis Ferran Torres, dans la compréhension du poste de faux numéro neuf, il est pas encore dans le logiciel. Je trouve que ces trois joueurs-là sont beaucoup trop scolaires. Moi, je le prends, un Bradley Barcola, ce soir, avec ses défauts, au Paris Saint-Germain » a lancé le chroniqueur du WFC.

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Son confrère Romain Beddouk, qui officie également sur Ici Paris Ile de France, est du même avis et se projette déjà sur le mercato hivernal. « Je ne dédouane pas non plus le match de ceux qui étaient scrutés. Ferran n'a pas été pertinent, Akliouche a fait trop d'erreurs (menant aux buts encaissés), Mayulu pas tranchant à gauche, Godts encore trop timide dans son entrée. 6 matches pour progresser avant réflexion » a-t-il publié sur X. Il reste effectivement six matchs (Lorient, Toulouse, Aston Villa, Paris FC, Lens, Angers) à Luis Enrique pour faire les tests souhaités avant de se lancer -ou non- sur le très attendu mercato hivernal.