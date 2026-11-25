Les clubs français ont enfin gagné un match de Ligue des Champions en dehors du PSG. La victoire de Lille contre le Bayern aide l'indice UEFA tricolore à stopper sa chute.

Contrairement aux habitudes européennes des clubs français, le PSG n’a pas réussi à s’imposer dans une rencontre de gala au Parc des Princes face à la Roma, avec un match nul 2-2. Et dans le même temps, c’est le LOSC qui a sorti le match de sa saison, avec une victoire 2-1 face à un Bayern certes diminué, mais qu’il faut tout de même arriver à faire trébucher. Les Nordistes l’ont emporté 2-1, et empochent leur premier succès de la saison européenne pour relancer les espoirs d’aller chercher une place de barragiste.

Et même sur le plan de l’indice UEFA, la France engrange des points très précieux pour redresser quelque peu la barre dans cette saison pour le moment très compliquée. La France, qui était 10e de la saison au début de ces deux rencontres, reste à cette place mais revient fort sur les Pays-Bas et la Norvège, qui sont à moins de deux dixièmes de points devant.

L’espoir de vivre un jeudi correct permet d’envisager de terminer la semaine sur une note positive, même s’il faudra beaucoup d’autres performances comme celle de Lille face au Bayern pour raccrocher le wagon des meilleures nations de cette saison. Mais le LOSC a en tout cas des raisons d’espérer atteindre les barrages, ce qui n’était pas garanti jusque là avec un seul point pris en quatre matchs.