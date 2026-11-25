PSG : Daniel Riolo désigne les trois coupables

Indéniablement le psg sans Kvara et doué n'a pas la même capacité de percussion. Les dribles réussi ont été presque inexistant. Mayulu en ailier ça ne marche pas, Torres non plus. Seul Godts pourrait jouer ce rôle. Akliouche c'est pas si mal, mais ça n'est pas Doué. Faut être honnête, le PSG sans Kvara et Doué est édenté. Mayulu/Torres/Akliouche ça ne gagne pas une LDC. Avec un Dembele en feu tu peux y croire un peu plus, mais ça n'est pas le cas en ce moment. Quant à Godts, c'est l'espoir du réveil, mais s'il est sur le banc c'est que LE n'y croit pas trop pour le moment => Le PSG ce soir ne peut prétendre à une 3eme LDC, mais c'est la vérité de mars qui comptera. Ils savent mieux ce qu'il faut, mais l'arrivée d'un ailier percutant me semble nécessaire pour aller loin