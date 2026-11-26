RMC Sport révèle au lendemain du match PSG-Roma en Ligue des Champions que de nombreux supporters parisiens racontent avoir été la cible de cris de singe en provenance du parcage des fans de la Roma.

Le Paris Saint-Germain est tombé sur un os, ce mercredi en Ligue des Champions face à l’AS Roma. Accrochée au Parc des Princes (2-2) , l’équipe de Luis Enrique a rencontré une équipe italienne qui lui a posé de gros problèmes dans le jeu. En tribunes aussi, le match était disputé mais les supporters parisiens s’en seraient bien passés. Selon les informations rapportés par Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, plusieurs abonnés de la tribune Boulogne racontent avoir été la cible de cris de singe en provenance du parcage de supporters de l’AS Roma.

Pour rappel, les Italiens étaient 1.500 à garnir les tribunes du Parc des Princes. « En coulisses, le Paris Saint-Germain indique prendre très au sérieux les faits rapportés à l’occasion de la rencontre de ce soir. Des vérifications sont actuellement en cours afin de faire toute la lumière sur ces signalements. Le club a également porté ces éléments à la connaissance des délégués de la rencontre selon nos informations. Si ces faits étaient avérés, le club parisien demanderait que des sanctions exemplaires soient prises à l’encontre de leurs auteurs » raconte par ailleurs le journaliste de RMC, présent sur place mercredi soir.

Les Italiens accusés de racisme en tribunes

Nul doute que si ces accusations venaient à se confirmer, l’UEFA prendrait alors des mesures exemplaires pour sanctionner les fauteurs de trouble. L’instance européenne ne rigole pas avec les faits de racisme et l’a déjà prouvé par le passé. Le club romain s’exposerait alors à de très lourdes sanctions, avec des possibles huis clos, des interdictions de déplacement à l’extérieur et de grosses amendes financières.