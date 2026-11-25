Le Paris Saint-Germain a déçu ce mercredi soir contre l'AS Rome et même si le PSG a pris un point face à la formation italienne, Daniel Riolo estime que l'on a touché là les limites de l'effectif actuel des champions d'Europe après les graves blessures de Doué et Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia et Doué étant out pour la saison, Luis Enrique n'avait pas réellement un choix énorme au moment de composer son attaque pour la réception de la Roma. Et on l'a rapidement constaté, aussi doués et volontaires soient ils, Ferran Torres, Mayulu et Akliouche n'ont pas le même rendement que les habituels titulaires. Si l'entrée en jeu après la pause de Dembélé a redonné du tonus au PSG, Daniel Riolo constate que ce match nul face à l'AS Rome va probablement pousser les dirigeants parisiens à bouger lors du mercato.

« Je ne crois pas à la version du PSG qui aurait pris le match à la légère. D’abord en Ligue des champions, ils ne prennent jamais rien à la légère. Moi je pense que la question c'est plutôt : oui, tu as une attaque au début de la rencontre Akliouche, Ferran Torres et le petit Mayulu, et tu t'aperçois que ce n'est plus du tout la même chose. Tu es moins fort quand tu as des joueurs moins forts », a d’abord expliqué le journaliste de l’After avant de se faire plus précis.

« Akliouche doit saisir sa chance parce que, comme je l'ai dit avant le match, pardon, mais c'est pas un débutant. Je veux dire, c'est pas un enfant du club, c'est un transfert à 50 millions d’euros. Mika Godts, 60 millions d’euros, et il est sur le banc. Ferran Torres, le buteur, le chouchou de la maîtresse, bah c'est faiblard. Donc on se rend compte, et là ça va animer le débat de : faut-il recruter ou pas ? Parce que Luis Enrique il dit non, « je veux pas », et on est obligé de le croire parce que dès qu'il parle de toute façon on le croit, parce que les succès remportés lui donnent 10 000 crédits, mais personne ne me fera croire que l'équipe elle est aussi forte qu'avant là », fait remarquer Daniel Riolo.