En s'imposant 2-1 contre le Bayern Munich, le LOSC revient dans la course à une qualification pour la Ligue des champions. Pourtant, tout avait mal commencé face au géant allemand.

Avec seulement un point pris depuis le début de la compétition, Lille semblait bien embarqué dans cette Ligue des champions, d'autant que c'était le Bayern Munich qui se présentait ce mercredi soir au stade Pierre-Mauroy. Même privée de Kane et Olise, la formation allemande est solide et allait le confirmer en ouvrant le score par Upamecano (0-1, 15e). Cependant, le LOSC faisait bonne figure, mais devait attendre la seconde période pour renverser la situation en quelques minutes. C'est d'abord Ueda, qui quelques minutes après avoir vu un but lui être refusé, ramenait le LOSC à hauteur (1-1, 62e), avant que Pavloviv trompe de manière un peu sidérante son propre gardien et donne l'avantage à l'équipe de Davide Ancelotti (2-1, 65).

Fort de cette victoire, le LOSC n'est toujours pas dans le Top 24 de cette phase de Ligue des champions, mais il revient à 2 points de la ligne de flotaison. De quoi laisser encore l'espoir d'une participation à la suite de cette C1.