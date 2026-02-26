Ethan Nwaneri ICONSPORT_283252_0251

OM : Nwaneri déprime, Beye lui prépare une surprise

OM26 févr. , 20:00
parCorentin Facy
0
Ethan Nwaneri a signé à l’OM pour progresser sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le milieu offensif d’Arsenal tombe par conséquent de très haut ces dernières semaines, mais Habib Beye va lui faire confiance.
Eblouissant contre Lens le 24 janvier dernier lors de son premier match avec l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri a ensuite enchaîné deux titularisations plus compliquées sous les ordres de Roberto De Zerbi contre le Paris FC puis le PSG. Deux matchs au cours desquels l’Anglais n’a pas brillé, avant de disparaître de la circulation. Pas utilisé par Jacques Abardonado contre Strasbourg (2-2), le milieu de terrain prêté par Arsenal n’a disputé que 20 minutes à Brest vendredi lors de la première du nouvel entraîneur Habib Beye.
De quoi flinguer le moral de la pépite des Gunners, qui a précisément signé à l’OM… pour Roberto De Zerbi. Adepte du 3-5-2, Habib Beye va avoir du mal à trouver une place à Ethan Nwaneri dans ce dispositif tactique. Le joueur de 18 ans pourrait néanmoins avoir une très bonne surprise dans les semaines qui arrivent selon Robert Pirès. Ancien d’Arsenal et de l’OM, le champion du monde 1998 estime dans La Provence que Habib Beye devrait s’appuyer sur Ethan Nwaneri.

Beye va s'appuyer sur Nwaneri

« Ce sera un bon joueur. Ce n’est pas simple pour lui, mais les Anglais n’ont peur de rien, je ne suis pas inquiet pour lui. Il va être épaulé par Mason Greenwood. Ce qui est bien pour lui aussi, c’est que Habib parle très bien anglais. Le petit Ethan est bon techniquement, provoque beaucoup. Sur les trois derniers mois, Habib peut lui apporter quelque chose. Et vice versa » estime Robert Pirès, convaincu que Ethan Nwaneri ne sera pas mis au placard par Habib Beye dans les semaines à venir.

C’est tout ce que Mikel Arteta espère, lui qui avait fait le forcing cet hiver pour envoyer son joueur à Marseille dans le but d’apprendre au contact de Roberto De Zerbi. C’est peut-être finalement avec Habib Beye que le milieu offensif né à Londres va passer un cap. A condition bien sûr que l’ex-entraîneur du Stade Rennais lui trouve une place dans son onze de départ et peut-être dès dimanche face à l’OL au Vélodrome.
0
Derniers commentaires

OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle

Bien vu vaderetro👍 , idem pour nombreux autres , juste un exemple , Anto Lopes, combien de fois .... "Le Portugais" ??? Né en France à Givors... , avec la double nationalité, le dirait-on pour nôtre Zizou ? , je ne le pense pas.

PSG : Zaïre-Emery pose un gros problème à Luis Enrique

Le problème c'est l'aspect offensif. Pas dans le drible mais dans la vision et dans les passes qui casse les lignes. Ce n'est pas une histoire de complémentarité avec Névés et Vitinha. Fabian Ruiz peut casser les lignes dans ses passes en profondeur, WZE a beaucoup plus de mal même s'il peut le faire de temps en temps (cf. Sa passe pour Doué face à Metz). Mais l'absence de Dembele est aussi préjudiciable car lui aussi casse les lignes dans ses passes. Le PSG joue latéralement depuis des semaines (façon power play au hockey). Cela manque de vitesse et de profondeur. Dro Fernandez peut être un atout majeur dans le futur sur ce point (pas cette saison car il semble encore trop frêle, mais à l'avenir il peut faire mal une fois étoffé physiquement)

OM : De Zerbi a traumatisé les joueurs, il déballe tout

Y reste plus qu'a appeler Zizou l'enfant du pays , le challenge reste intéressant pour "tous"

Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe

C’est évident que ZAÏRE EMERY n’a pas le niveau technique requis pour évoluer au milieu à PARIS.Ça n’est pas la première fois que je le constate,mais en l’absence de RUIZ il faudrait essayer autre chose ,peut-être LEE ou MAYULU mais hier soir c’était catastrophique

OM : Le Vélodrome se vide, grosse inquiétude à Marseille

L olympique footix !!! Après faut comprendre...les pauvres marseillais tous les ans ils passent pour des guignols encore et encore !!!! Promis l annee prochaine on joue le titre 😂😅😂🤣🤣😆😁😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading