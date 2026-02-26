OM : Nwaneri déprime, Beye lui prépare une surprise

Ethan Nwaneri a signé à l’OM pour progresser sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le milieu offensif d’Arsenal tombe par conséquent de très haut ces dernières semaines, mais Habib Beye va lui faire confiance.

Eblouissant contre Lens le 24 janvier dernier lors de son premier match avec l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri a ensuite enchaîné deux titularisations plus compliquées sous les ordres de Roberto De Zerbi contre le Paris FC puis le PSG. Deux matchs au cours desquels l’Anglais n’a pas brillé, avant de disparaître de la circulation. Pas utilisé par Jacques Abardonado contre Strasbourg (2-2), le milieu de terrain prêté par Arsenal n’a disputé que 20 minutes à Brest vendredi lors de la première du nouvel entraîneur Habib Beye.

De quoi flinguer le moral de la pépite des Gunners, qui a précisément signé à l’OM… pour Roberto De Zerbi. Adepte du 3-5-2, Habib Beye va avoir du mal à trouver une place à Ethan Nwaneri dans ce dispositif tactique. Le joueur de 18 ans pourrait néanmoins avoir une très bonne surprise dans les semaines qui arrivent selon Robert Pirès. Ancien d’Arsenal et de l’OM, le champion du monde 1998 estime dans La Provence que Habib Beye devrait s’appuyer sur Ethan Nwaneri.

Beye va s'appuyer sur Nwaneri

« Ce sera un bon joueur. Ce n’est pas simple pour lui, mais les Anglais n’ont peur de rien, je ne suis pas inquiet pour lui. Il va être épaulé par Mason Greenwood. Ce qui est bien pour lui aussi, c’est que Habib parle très bien anglais. Le petit Ethan est bon techniquement, provoque beaucoup. Sur les trois derniers mois, Habib peut lui apporter quelque chose. Et vice versa » estime Robert Pirès, convaincu que Ethan Nwaneri ne sera pas mis au placard par Habib Beye dans les semaines à venir.

C’est tout ce que Mikel Arteta espère, lui qui avait fait le forcing cet hiver pour envoyer son joueur à Marseille dans le but d’apprendre au contact de Roberto De Zerbi. C’est peut-être finalement avec Habib Beye que le milieu offensif né à Londres va passer un cap. A condition bien sûr que l’ex-entraîneur du Stade Rennais lui trouve une place dans son onze de départ et peut-être dès dimanche face à l’OL au Vélodrome.