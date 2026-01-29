OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

La terrible élimination de l’OM mercredi soir en Ligue des Champions risque de laisser des traces à Marseille. Au point de convaincre Frank McCourt de faire ses valises ?

L’Olympique de Marseille a connu des défaites et des désillusions dans son histoire récente, mais celle du 28 janvier 2026 risque de faire mal pendant longtemps aux supporters du club phocéen. En ballotage très favorable pour se qualifier en barrage de la Ligue des Champions, l’OM a finalement été balayé 3-0 par Bruges et a pris la porte de la C1, la faute à plusieurs résultats défavorables sur les autres pelouses européennes. Battu par le Sporting, l’Atalanta ou encore Bruges en plus de s’être incliné contre le Real Madrid et Liverpool durant sa campagne de Ligue des Champions, le club phocéen va maintenant devoir se consoler avec la Ligue 1 et la Coupe de France.

Mais pour Thomas Bonnavent, journaliste au Winamax FC et supporter assumé de l’OM, il ne sera pas si simple de passer à autre chose. A ses yeux, une telle humiliation pourrait même pousser Frank McCourt à quitter le navire, 10 ans après son rachat du club à Margarita Louis-Dreyfus.

« Dans le foot français, on collectionne beaucoup plus les moments de défaites et les moments ridicules que les moments de gloire. Ce que l’OM a fait mercredi soir, tu ouvres le panthéon des moments de merde du foot français et tu le mets tout en haut. Je suis fier de supporter ce beau club par toute l’histoire qu’il a, mais j’ai tellement honte de supporter cette équipe. J’ai honte… J’ai tellement honte… Pas un trophée depuis 2012, je pense à McCourt ce soir. Tu as mis quasiment 1 milliard dans ce club. J’imagine McCourt devant sa télé qui voit les tronches de Benatia et de Longoria avec leur bonnet sur Flashscore pour regarder le score de Pafos, de l’Olympiakos… » souffle le journaliste avant de conclure.

« C’est un but de Trublin qui élimine l’OM alors que tu avais enfin la possibilité de retrouver une phase finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2012. Peu importe la manière, il fallait passer, il ne fallait pas se prendre la honte. Je pense à McCourt… A sa place, je me casse ! Je prends ma valise, je mets tout dedans : Kondogbia, Strootman, toute la merde qui a été faite sur son pognon et je me casse ! Il ne peut plus rien en faire du club » commente Thomas Bonnavent, écoeuré par ce qu’il a vu mercredi soir et qui se demande comment Frank McCourt et les dirigeants de l’OM vont bien pouvoir se remettre d’une telle honte.