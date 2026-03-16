TV : Chelsea - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine après sa très belle victoire au match aller, le Paris Saint-Germain n’a plus qu’à assurer le coup sur la pelouse de Chelsea pour valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Chelsea - PSG ?

mardi 17 mars à 21h00 à Stamford Bridge. L’arbitre sera le Slovène Slavko Vincic. La semaine dernière, lors de son 8e de finale aller de la LDC face à Chelsea au Parc des Princes, le club de la capitale française a levé tous les doutes. En s’imposant 5 buts à 2, le PSG s’est offert une belle avance en vue du match retour. Celui-ci se jouera ceà Stamford Bridge. L’arbitre sera le Slovène Slavko Vincic.

Sur quelle chaîne suivre Chelsea - PSG ?

Bien suivi par les passionnés de foot en France, Paris va faire une nouvelle belle audience à l’occasion de ce huitième de finale retour de C1 face à Chelsea. Ce match sera diffusé sur l'antenne de Canal+ Foot.

Les compos probables de Chelsea - PSG :

Complètement mis au sol par le PSG au Parc la semaine passée, Chelsea ne s’est pas relevé du tout en Premier League le week-end dernier avec une défaite à domicile contre Newcastle (0-1). Dans une mauvaise spirale, les Blues vont devoir faire une remontada pour espérer renverser le PSG. Pour ce match, Liam Rosenior sera privé de Colwill, Estevao, Mudryk ou Essugo.

La compo probable de Chelsea : Jorgensen - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Palmer, Enzo Fernandez, Neto - Joao Pedro.

Au repos le week-end dernier, sachant que son match face à Nantes a été reporté à une date ultérieure, le PSG a parfaitement pu préparer ce match retour à Chelsea. Disposant d’une avance de trois buts, le club champion d’Europe en titre n’a plus qu’à assurer pour filer en quarts de finale, avec un potentiel contre Liverpool ou Galatasaray. Lors de ce match, Luis Enrique fera sans Ruiz.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Barcola.