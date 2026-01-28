ICONSPORT_279633_0002

Buteur contre le Real Madrid, le gardien de Benfica élimine l'OM

Ligue des Champions28 janv. , 23:05
parCorentin Facy
Incroyable mais vrai, l’OM a été éliminé de la Ligue des Champions à l’ultime minute de la soirée la faute à un but… du gardien du Benfica Lisbonne Anatoliy Trubin contre le Real Madrid. Un terrible coup dur pour Marseille.
La soirée aura été pénible et cruelle jusqu’au bout pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens ont vite compris qu’ils ne pourraient pas compter sur leur équipe pour se qualifier en barrages de la Ligue des Champions. Balayés 3-0 en Belgique, les hommes de Roberto De Zerbi dépendaient des autres résultats. Et jusqu’à la dernière seconde du dernier match de la soirée, l’OM était 24e… avec un seul but d’avance à la différence de but sur le Benfica Lisbonne.
Terrible et incroyable à croire, c’est le gardien du club lisboète qui a indirectement éliminé Marseille de la course aux barrages de la Ligue des Champions. Buteur à l’ultime seconde du choc Benfica-Real, le gardien Anatoliy Trubin a marqué à la 97e minute le but qui a sorti Marseille du top 24. Un terrible coup dur et un échec cuisant pour les coéquipiers de Mason Greenwood, qui ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes au vu de leur classement avant cette 8e journée (19e) et de leur prestation cataclysmique livrée sur la pelouse de Bruges ce mercredi soir.
Derniers commentaires

Endrick s’attache à l’OL, le Real est en danger

Au fait, ça va ton club, en ce moment, hein?! 😄

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

Non

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

Ce serait con que ce soit deux clubs français qui s'affrontent... faut espérer un bon tirage

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

On a finit 15eme l an dernier ...

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

Alors, certes, le PSG n'intègre pas le top 8, mais l'élimination d'extrême justesse de l'💩OMerde dans les ultimes secondes du match Benfica 4-2 Real est un sacré lot de consolation ! OMdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 🙂😁😄😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

