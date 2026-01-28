Buteur contre le Real Madrid, le gardien de Benfica élimine l'OM

Incroyable mais vrai, l’OM a été éliminé de la Ligue des Champions à l’ultime minute de la soirée la faute à un but… du gardien du Benfica Lisbonne Anatoliy Trubin contre le Real Madrid. Un terrible coup dur pour Marseille.

La soirée aura été pénible et cruelle jusqu’au bout pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens ont vite compris qu’ils ne pourraient pas compter sur leur équipe pour se qualifier en barrages de la Ligue des Champions. Balayés 3-0 en Belgique, les hommes de Roberto De Zerbi dépendaient des autres résultats. Et jusqu’à la dernière seconde du dernier match de la soirée, l’OM était 24e… avec un seul but d’avance à la différence de but sur le Benfica Lisbonne.

Terrible et incroyable à croire, c’est le gardien du club lisboète qui a indirectement éliminé Marseille de la course aux barrages de la Ligue des Champions. Buteur à l’ultime seconde du choc Benfica-Real, le gardien Anatoliy Trubin a marqué à la 97e minute le but qui a sorti Marseille du top 24. Un terrible coup dur et un échec cuisant pour les coéquipiers de Mason Greenwood, qui ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes au vu de leur classement avant cette 8e journée (19e) et de leur prestation cataclysmique livrée sur la pelouse de Bruges ce mercredi soir.