Olivier Létang dérape, L'Equipe tire à balles réelles sur l'OM

Le président lillois Olivier Létang a une fois de plus explosé de rage contre l’arbitrage, ce jeudi soir lors du match d’Europa League contre le PAOK. Une attitude qui rappelle celle des dirigeants de l’OM, selon L’Equipe.

Olivier Létang est du genre sanguin et ces dernières semaines, le président du LOSC a bien du mal à montrer l’inverse. Déjà suspendu par la commission de discipline de la LFP en raison de ses propos à l’issue du match Lille-OL, l’ancien dirigeant du PSG et du Stade Rennais s’expose cette fois à une sanction de l’UEFA. En cause, son comportement à la mi-temps du match entre le LOSC et le PAOK ce jeudi en Europa League.

« J'ai déjà écrit à M. Ceferin. Ce qu'il s'est passé ce soir, c'est dingue » s’est permis de lancer Olivier Létang à l’encontre de l’arbitre monténégrin Nikola Dabanovic à la mi-temps de la rencontre de ce jeudi au stade Pierre-Mauroy. Une attitude qui n’est pas sans rappeler celle… des dirigeants de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont rien demandé mais dans son papier pour L’Equipe, Hervé Penot a directement comparé le LOSC à l’OM sur le volet de l’arbitrage. « Et que dire du duel entre Lille et l'OM, le 15 janvier dernier, deux clubs toujours prompts à dégainer contre les hommes en noir ? » s’interroge le journaliste, incriminant au passage l’OM qui n’a pourtant rien à voir dans ce dossier.

Une petit pique à l’égard du club olympien qui passera sans doute très mal auprès de Medhi Benatia et Pablo Longoria, d’autant que les deux hommes, conscients de leurs dérapages de la saison dernière, ont fait amende honorable et se tiennent désormais à carreau. L’un comme l’autre n’ont pour l’instant rien fait de répréhensible cette saison même s’il arrive toujours à Medhi Benatia de descendre au bord du terrain en fin de match comme face au PSG lorsque le directeur sportif olympien a tenté de calmer Roberto De Zerbi, lequel avait écopé d’un carton rouge en raison de son attitude jugée agressive envers l’arbitre du match Jérôme Brisard.